Aracının önü kesildi, kurtulamadı! Gazeteci cinayeti ülkeyi sarstı

Meksika'da gazetecilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Veracruz eyaletinin Poza Rica kentinde görev yapan gazeteci Lopez Valdez, sabahın erken saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, polis ve adliye haberleri üzerine çalışan Valdez, Colonia Cazones Mahallesi'nde aracıyla ilerlediği sırada silahlı kişilerin hedefi oldu. Saldırganların gazetecinin aracının önünü keserek ateş açtığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valdez'in görev yaptığı gazete tarafından yapılan açıklamada, deneyimli muhabirin saldırı sonucu yaşamını yitirdiği doğrulanırken, olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulunuldu. Açıklamada, Gazetecileri Koruma ve Destekleme Eyalet Komisyonu'ndan (CEAPP) cinayetin tüm yönleriyle soruşturulması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması talep edildi.

Olayın ardından Veracruz Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Güvenlik güçleri saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışma yürütüyor.

YÜZLERCE GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazetecilere yönelik tehdit ve saldırılarla sık sık gündeme gelen Veracruz, basın çalışanları açısından Meksika'nın en riskli bölgeleri arasında gösteriliyor. Uluslararası basın özgürlüğü kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler'e (RSF) göre ülkede 1994 yılından bu yana 150'den fazla gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü. Bu son saldırı, Meksika'da gazetecilerin karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.