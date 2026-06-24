Arabada unutulan iki çocuk 40 derecelik sıcağa dayanamayıp öldü

Fransa'nın güneyindeki Carpentras kasabasında yaşanan trajedi, ülkede etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasının tehlikelerini bir kez daha gündeme getirdi. Yaşları 4 ve 2 olan iki erkek kardeş, büyükannelerinin evinin önüne park edilmiş bir araçta yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Olay, pazartesi günü öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre çocukların annesi, araçta hareketsiz halde bulduğu oğullarını kurtarmaya çalıştı. Ancak hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı saatlerde çocukların kalplerinin durduğu belirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonuç vermedi.

ANNENİN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre, soruşturma kapsamında annenin verdiği ifadelerde bazı tutarsızlıklar tespit edildi.

İlk ifadesinde alışveriş dönüşünde çocukları araçta bıraktığını söylediği öne sürülen annenin, daha sonraki beyanında ise marketten döndükten sonra alışveriş poşetlerini boşaltırken çocukların bilgisi dışında yeniden araca girdiklerini anlattığı iddia edildi.

Olayın tanıklarından bir komşu, annenin çocuklarını fark ettiği andaki durumunu şöyle anlattı:

"Anne, çocuklarının başına geleni fark ettiğinde çığlık atıyordu. Tam anlamıyla şok içindeydi."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlaması kapsamında adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında annenin ifadeleri, olay yeri incelemeleri ve adli tıp bulguları değerlendirilecek.