Apartman saniyeler içinde yerle bir oldu, ekipler mahsur kalanları arıyor

Atina'nın merkezi bölgelerinden Petralona'da meydana gelen bina çökmesi, kentte alarma neden oldu. Yedi daireden oluşan dört katlı apartman henüz bilinmeyen bir nedenle çökerken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye yetkilileri, ilk ihbarlarda dört kişinin enkaz altında kaldığının bildirildiğini, yapılan çalışmalar sonucunda bu kişilerin sağ olarak bulunduğunu açıkladı. Buna rağmen operasyonun sona ermediği ve enkazın tamamında detaylı tarama yapıldığı belirtildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama çalışmalarına özel eğitimli kurtarma köpekleri de katıldı. Ekipler, enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığını tespit etmek için hassas dinleme cihazları ve arama ekipmanları kullanıyor. Olası yeni kurtarma operasyonları için ek ekiplerin de bölgede hazır bekletildiği ifade edildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çökme nedenine ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer dikkat çekici bir ayrıntıya işaret etti. İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, çöken apartmanın bitişiğindeki binada inşaat çalışmaları devam ediyordu. Bu çalışmaların çöküşle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Olayın ardından çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı. Yetkililer, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından çöküşün kesin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.