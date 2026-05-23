ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) Apalaş Dağları'nda yürüttüğü keşif çalışması, ülkenin lityum arz güvenliği açısından kritik bir sonuç ortaya koydu. Natural Resources Research dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bölge 2,3 milyon ton lityum oksit barındırıyor olabilir.

USGS Direktörü Ned Mamula keşfin önemini şu sözlerle özetledi:

"Bu çalışma, Apalaş bölgesinin ülkenin artan lityum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak kadar kaynak barındırdığını gösteriyor. Küresel lityum talebinin hızla arttığı bir dönemde bu, ABD'nin maden güvenliği açısından büyük bir katkı." Yeni rezerv ABD piyasasını alt üst edecek

RAKAMLAR BÜYÜK AMA BELİRSİZLİK DE VAR

En iyimser senaryoda bu rezerv 500 milyar cep telefonu ya da 130 milyon elektrikli araç üretimine yetecek düzeyde. Ancak USGS, 2,3 milyon tonluk tahminin güven düzeyini yüzde 50 olarak belirledi. Daha gerçekçi hesaplamalar 1,4 milyon tonluk bir kaynağa işaret ediyor.

Bulunan her kaynak doğrudan çıkarılabileceği anlamına da gelmiyor. Teknik zorluklar, çevresel kısıtlamalar ve altyapı gereksinimleri hesaba katıldığında ekonomik olarak işletilebilecek miktar yaklaşık 900 bin ton olarak hesaplandı. Bu rakam bile mevcut üretim açığını 127 yıl kapatmaya yetecek büyüklükte.

JEOLOJİK YAPI MALİYETLERİ ARTIRABİLİR

Bölgedeki lityum, pegmatit adı verilen granitimsi kayaçların içindeki spodümen mineralinde bulunuyor. Yaklaşık 250 milyon yıl önce magmanın kristalleşmesiyle oluşan bu kayaçlar genellikle küçük ve dağınık yataklar meydana getiriyor. Toplamda ciddi bir miktar barındırsa da bu yapı düşük maliyetli madenciliğe elverişli değil ve çevresel etkileri büyük olabilir.

KÜRESEL LİTYUM YARIŞINDA DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Elektrikli araç sektörünün büyümesiyle lityum talebi 2040'a kadar ciddi şekilde artacak. Şu anda dünya lityum madenciliğine Avustralya, Şili ve Çin hakim. Çin madencilik üretiminde üçüncü sırada olsa da rafineriye ve işleme alanında dünya lideri konumunda ve dünyada çıkarılan lityumun büyük bölümü bu ülkeden geçiyor.

Bu dengesizlik lityumu jeopolitik bir baskı aracına dönüştürüyor. ABD dahil birçok ülke bağımlılığı azaltmak için kendi kaynaklarını aramaya yöneldi. Fransa'nın Allier bölgesinde entegre bir lityum tesisi kurma çalışmaları sürerken Apalaş keşfi ABD'nin bu yarıştaki konumunu güçlendirebilir.