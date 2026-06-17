AP Raportörü'nden 'siyasi tutuklu' eleştirisi: Avrupa yolu İHA fabrikalarında değil Silivri'de

Strazburg'daki AP oturumunda kabul edilen Türkiye Raporu'nun ardından bir basın toplantısı düzenleyen AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, üyelik müzakerelerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Raportör, Türkiye'nin katılım sürecinin "donmuş durumda" olduğunu söyledi.

'DEMOKRASİ KULÜBÜ' VURGUSU

Amor, konuşmasında "Burası hala bir demokrasi kulübü" ifadesine yer vererek, Avrupa Birliği'nin temel değerlerine atıfta bulundu. Demokratik standartlardaki gerilemeye dikkat çeken Amor, "Avrupa'ya giden yol insansız hava aracı fabrikalarından başlamaz; Silivri'den başlar" diyerek, Türkiye'deki tutuklu siyasetçilere ve hukuki süreçlere işaret etti.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Amor, AB Komisyonu'nun Türkiye'deki sivil topluma yönelik tutumunu eleştirdi. "Sırp ve Gürcistan sivil toplumunu açıkça korurken neden Türk sivil toplumunu korumuyoruz?" diye soran Amor, bunun bir çifte standart olduğunu belirterek, "Türkiye'deki Avrupa yanlısı sivil toplumu kaybediyoruz" dedi.

'CHP İTİNAYLA TASFİYE EDİLMİŞTİR'

Türkiye'deki ana muhalefet partisinin durumuna da değinen Amor, "CHP, son seçimlerin galibi olan ana muhalefet partisidir ve itinayla tasfiye edilmiştir. Bu, Türkiye'deki çoğulculuk için büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE

Vize serbestisi konusunda bazı kolaylıkların hayata geçirildiğini ancak tam vize serbestisinin Türk hükümetinin elinde olduğunu belirten Amor, altı kriterin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlattı. Gümrük Birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması için demokratik ilerleme şartı getirdi.

S-400 VE AB SAVUNMASI

Amor, Türkiye'nin S-400 füzelerine sahipken AB'nin savunma mimarisinin bir parçası olmak istemesini eleştirdi. "NATO sistemiyle uyumsuz Rus S-400'lerine sahipken gerçekten savunma sistemimizin bir parçası olmak istiyor musunuz?" diye sordu. Amor, "Üyelik demokrasiyle ilgilidir, ortaklık ise çıkarlarla ilgilidir" diyerek sözlerini tamamladı.

(ANKA)