Anlaşmaya günler kaldı: Beyaz Saray'dan kritik İran açıklaması

Beyaz Saray, ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirdi. ABD medyasına yansıyan haberlere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi basın mensuplarına verdiği brifingde süreci değerlendirdi.

BEYAZ SARAY: İYİ BİR NOKTADAYIZ AMA DETAYLAR KALDI

ABD'li yetkili, anlaşmanın bugün imzalanmasını beklemediklerini ve İran'daki onay süreci nedeniyle tamamlanmasının günler sürebileceğini ifade etti. Yetkili, "Şu an çok iyi bir noktadayız ancak anlaşmanın bozulabilmesi ihtimali halen var" değerlendirmesini yaptı. Anlaşma metni üzerinde hala bazı detayların müzakere edildiğini aktaran yetkili, "Hala bazı ayrıntılar üzerinde görüşmeler sürüyor. Bizim için önemli olan bazı ifadeler var, onların için de önemli olan bazı ifadeler var" dedi.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmanın genel çerçevesini onayladığını ancak bunun nihai metne dönüşüp dönüşmeyeceğini yakında göreceklerini kaydeden yetkili, sürecin gidişatından ümitli olduklarını vurguladı.

NYT: HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN UZLAŞI SAĞLANDI

New York Times gazetesi, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiasını paylaştı. Haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu elinden çıkarma konusunda da ABD ile mutabık kaldığı ancak anlaşmanın henüz nihai olarak tamamlanmadığı ifade edildi.

TRUMP'DAN HABERLERE TEPKİ: KİMSE GÖRMEDİ, BİLMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, henüz kimsenin nihai anlaşma metnini görmediğini ve bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Trump, "Bizim anlaşmamızı kimse görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Henüz tam olarak müzakere bile edilmedi. O yüzden, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir konuyu eleştiren o başarısız kişilere kulak asmayın" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ORANDA BİR ANLAŞMA ÜZERİNDE GÖRÜŞÜYORUZ"

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini kaydederek, "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor; müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim" değerlendirmesini yapmıştı. Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanmasını umduğunu aktardı.

(AA)