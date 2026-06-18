Anlaşma imzalandı, İsrail'den ilk rest geldi! "Mutabakata uymayacağız"

ABD ile İran arasında savaşın sonlandırılması ve diplomatik çözüm sürecinin başlatılmasını öngören İslamabad Mutabakatı'nın yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail cephesinden dikkat çekici iddialar gündeme geldi.

CNN'e değerlendirmelerde bulunan ve kimliği açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun taraflar arasında devam eden 60 günlük müzakere sürecini etkilemeye çalıştığını ileri sürdü.

ANLAŞMANIN İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

İddiaya göre Netanyahu, Washington yönetiminin İran ile yürüttüğü diplomatik temaslara yön vermek amacıyla ABD'deki muhafazakâr medya çevreleri ve kendisine yakın siyasi isimler üzerinden çeşitli girişimlerde bulundu. Yetkili, bu çabaların özellikle nihai anlaşmanın içeriğini şekillendirmeyi hedeflediğini savundu.

Aynı kaynak, Netanyahu'nun İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı kısıtlamaları kabul etmeyeceğine inandığını ve bu nedenle ABD ile İran arasında kalıcı bir uzlaşmanın sağlanabileceğine ihtimal vermediğini öne sürdü.

LÜBNAN MADDESİNİ REDDETTİ

İsrailli yetkili ayrıca İsrail Başbakanı'nın Trump'a Lübnan'daki savaşa "derhal ve kalıcı bir son verilmesini" gerektiren anlaşma maddesini reddettiğini ve İsrail'in kendini buna bağlı hissetmediğini söylediğini öne sürdü.

Söz konusu açıklamalar uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, İsrail Başbakanlık Ofisi iddialara ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Öte yandan İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda 14 Haziran'da kapsamlı bir mutabakata varılmıştı. Taraflar arasında sağlanan ve "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan belge, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dijital imzalarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Mutabakat kapsamında bölgesel çatışmaların sonlandırılması, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yeniden güvence altına alınması, İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve çeşitli güven artırıcı adımların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Tarafların önümüzdeki 60 gün boyunca İran'ın nükleer programı, yaptırımların geleceği ve ikili ilişkilerin normalleşmesine ilişkin başlıklarda yoğun müzakereler yürütmesi bekleniyor.