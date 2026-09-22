Anketten Trump'a soğuk duş: Kariyerinin en düşük oranına geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki onay oranı yüzde 32'ye gerileyerek siyasi kariyerinin en düşük seviyesine indi. Reuters ve Ipsos'un anketine göre Cumhuriyetçiler arasında Trump'a destek yüzde 82'den yüzde 73'e düştü.

Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma şirketinin dört gün süren anketine göre, Trump'ın onay oranı yüzde 32'ye kadar geriledi. Bu sonuç, onun siyasi kariyerindeki en düşük seviye olarak kaydedildi.

CUMHURİYETÇİLERDE DESTEK GERİLEDİ

Ankete katılan Cumhuriyetçiler arasında Trump'a destek yüzde 82'den yüzde 73'e indi.

YAŞAM MALİYETİ KRİZİNDE ONAY YÜZDE 17

Ülke genelinde Amerikalıların yalnızca yüzde 17'si Trump'ın yaşam maliyeti krizini ele alış biçimini onaylıyor.

ANKETİN DETAYLARI

Anket dijital ortamda yapıldı ve 1.277 yetişkin Amerikalı katıldı. Hata payı yüzde 3 olarak açıklandı.