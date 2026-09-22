Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Anketten Trump'a soğuk duş: Kariyerinin en düşük oranına geriledi

Anketten Trump'a soğuk duş: Kariyerinin en düşük oranına geriledi

Son yapılan ankete göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de onay oranı kariyerinin en düşük seviyesine geriledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Anketten Trump'a soğuk duş: Kariyerinin en düşük oranına geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki onay oranı yüzde 32'ye gerileyerek siyasi kariyerinin en düşük seviyesine indi. Reuters ve Ipsos'un anketine göre Cumhuriyetçiler arasında Trump'a destek yüzde 82'den yüzde 73'e düştü.

Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma şirketinin dört gün süren anketine göre, Trump'ın onay oranı yüzde 32'ye kadar geriledi. Bu sonuç, onun siyasi kariyerindeki en düşük seviye olarak kaydedildi.

CUMHURİYETÇİLERDE DESTEK GERİLEDİ

Ankete katılan Cumhuriyetçiler arasında Trump'a destek yüzde 82'den yüzde 73'e indi.

YAŞAM MALİYETİ KRİZİNDE ONAY YÜZDE 17

Ülke genelinde Amerikalıların yalnızca yüzde 17'si Trump'ın yaşam maliyeti krizini ele alış biçimini onaylıyor.

Trump’tan Çin lideri için sıra dışı protokol! Havalimanında bizzat karşılayacakTrump’tan Çin lideri için sıra dışı protokol! Havalimanında bizzat karşılayacak

ANKETİN DETAYLARI

Anket dijital ortamda yapıldı ve 1.277 yetişkin Amerikalı katıldı. Hata payı yüzde 3 olarak açıklandı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Trump ABD Anket
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro