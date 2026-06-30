Ankara'dan NATO öncesi stratejik açıklama! "ABD çekilmiyor, ittifak dönüşüyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde Reuters'a verdiği yazılı demeçte, ittifakın geleceğine, Türkiye'nin savunma politikalarına ve Avrupa güvenliğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

32 NATO üyesi ülkenin liderlerinin yanı sıra Körfez ve Asya-Pasifik bölgesinden temsilcilerin de katılacağı zirvede, savunma harcamaları, Ukrayna'ya destek, ittifakın geleceği ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinin güçlendirilmesi gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

ABD-AVRUPA KRİZİ

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini NATO'dan çekebileceğine yönelik açıklamaları ve Washington yönetiminin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma yönündeki adımları, ittifakın geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti. ABD'nin bazı asker, savaş uçağı, savaş gemisi ve silah sistemlerini Avrupa'dan çekme kararında; yük paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması sürecinde Avrupalı müttefiklerin yeterince sorumluluk üstlenmediği yönündeki değerlendirmeler etkili olmuştu.

"KRİZ DEĞİL, UYUM SÜRECİ"

Güler ise mevcut tabloyu bir kriz olarak değerlendirmediklerini belirterek, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağladığını ifade etti.

"NATO, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunması açısından vazgeçilmez ve temel bir platform olmaya devam ediyor" diyen Güler, yaşanan gelişmelerin ittifakın yeni tehditlere karşı kendisini yeniden yapılandırma sürecinin parçası olduğunu söyledi.

Bakan Güler ayrıca Washington'ın NATO'dan ayrılmayı planlamadığı görüşünü dile getirerek, ABD'nin beklentisinin Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın kıtanın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi olduğunu kaydetti.

ELE ALINACAK BAŞLIKLAR

Güler'e göre zirvede öne çıkacak temel başlıklar arasında;

Müttefik ülkelerin artan savunma harcamalarının ortaya konulması,

Transatlantik savunma sanayisinin daha güçlü hale getirilmesi,

NATO içerisindeki siyasi birlik ve dayanışmanın yeniden teyit edilmesi,

Ukrayna'ya verilen desteğin artırılması yer alıyor.

Türkiye'nin de ittifak içerisinde daha adil bir yük paylaşımını desteklediğini belirten Güler, buna rağmen önceliklerinin NATO'nun birlik ve bütünlüğünün korunması olduğunu vurguladı.

"AVRUPA TÜRKİYE'Yİ DIŞLAYAMAZ"

Avrupa Birliği'nin son dönemde savunma alanında attığı adımları ilke olarak olumlu değerlendirdiklerini belirten Güler, bu girişimlerin Türkiye gibi önemli müttefikleri dışarıda bırakmasının stratejik açıdan doğru olmadığını söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu askeri kapasite, savunma sanayi altyapısı ve operasyonel tecrübenin Avrupa güvenliği açısından kritik önemde olduğuna dikkat çeken Güler, Ankara'nın Avrupa'dan daha kapsayıcı ve uzun vadeli bir yaklaşım beklediğini ifade etti.

Türkiye ile daha güçlü iş birliğinin hem Avrupa'nın savunma kapasitesini artıracağını hem de NATO'nun bütünlüğünü güçlendireceğini dile getiren Güler, "vizyoner" bir yaklaşım çağrısında bulundu.