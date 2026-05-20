Ankara Zirvesi öncesi son viraj: Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21–22 Mayıs tarihlerinde İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılarak Türkiye’nin ittifak içindeki önceliklerini masaya taşıyacak.

Toplantı, 7–8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde son hazırlık zirvesi niteliği taşıyor. Görüşmelerde ittifakın birlik yapısı, transatlantik bağların güçlendirilmesi, savunma sanayisinde üretim kapasitesinin artırılması ve Ukrayna’ya yönelik destek mekanizmalarının sürdürülmesi gibi kritik başlıkların ele alınacağı belirtildi.

Ayrıca Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisini etkileyen yeni kriz başlıkları da gündemde olacak. İran kaynaklı gelişmeler, Hürmüz Boğazı’ndaki jeopolitik gerilimler ve Rusya-Ukrayna savaşının, toplantının başlıkları arasında yer alacağı açıklandı.

GÜNDEMDE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VAR

Toplantı programı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da katılacağı NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki gayriresmi akşam yemeğiyle başlayacak. Bu oturumda Ukrayna’daki savaşın gidişatı ve Avrupa güvenliğine ele alınacak.

Bakan Fidan’ın bu bölümde Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi, aynı zamanda Ankara’nın yürüttüğü diplomatik çözüm girişimlerine dikkat çekmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

22 Mayıs’taki ikinci oturumda ise 32 müttefik ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya geleceği açıklandı. Burada özellikle Ankara Zirvesi’nin çerçevesi, ittifak içi yük paylaşımı ve savunma harcamalarının somut askeri kapasiteye dönüşmesi konularının öne çıkacağı belirtildi.

Türkiye'nin, savunma yatırımlarının etkin kullanımı, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin güçlendirilmesi ve ittifak içinde kısıtlamasız bir üretim ekosistemi oluşturulması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

ANKARA'DAN "KAPSAYICI YAKLAŞIM" MESAJI

Fidan’ın ayrıca “360 derece güvenlik yaklaşımı” çerçevesinde, yalnızca doğu kanadının değil güney komşuluk hattının da NATO stratejisinde daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini ifade edeceği belirtildi. Terörle mücadelede daha koordineli ve kapsayıcı bir yaklaşım çağrısı da Ankara’nın ana mesajları arasında bulunuyor.