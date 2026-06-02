Analiz: Uzaktan çalışma genç işsizliği artırıyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) New York şubesi tarafından yapılan yeni bir analiz, Kovid-19 salgını sonrasında küresel iş gücü piyasasında kalıcı hale gelen uzaktan çalışma modelinin, genç işsizliğindeki artışın temel nedenlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, evden çalışma sisteminin işe yeni başlayan gençlerin kariyer basamaklarını tırmanmasını zorlaştırdığını gösteriyor.

"UZAKTAN ÇALIŞMA, GENÇ ÇALIŞANLARI KENARA İTİYOR"

New York Fed araştırma ekonomisti Natalia Emanuel, Virginia Üniversitesi Öğretim Üyesi Emma Harrington ve Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Amanda Pallais tarafından hazırlanan "Uzaktan Çalışma, Genç Çalışanları Kenara İtiyor" başlıklı çalışmada, pandemi sonrası iş gücü piyasasında dikkat çeken iki önemli eğilim incelendi.

Analize göre, pandemi sonrasında genç üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranları tırmanışa geçerken, uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması bu olumsuz gidişatta başrolü oynuyor.

Dağıtık ve uzaktan çalışma düzenlerinde yöneticilerin işe yeni giren personele eğitim vermesi ve mentörlük yapması ciddi şekilde zorlaşıyor. Bu durum, şirketlerin deneyimsiz veya az deneyimli genç mezunları işe alma konusunda isteksiz davranmasına yol açıyor.

YAPAY ZEKA DEĞİL, EVDEN ÇALIŞMA ETKİLİ OLDU

Raporda yer alan tahminlere göre, genç üniversite mezunları arasındaki işsizlik artışının yüzde 64’ü doğrudan uzaktan çalışma modeliyle açıklanabiliyor. Verilerin zamanlaması incelendiğinde, genç işsizliğindeki bu kritik yükselişin son dönemin popüler teknolojisi üretken yapay zekadan ziyade, evden çalışma düzeninin getirdiği bariyerlerden kaynaklandığı görülüyor.

Analiz, pandemiden bu yana uzaktan çalışma modelinin tam 4 kat artmasının genç işsizliğini doğrudan tetiklediğini vurguluyor.

"DENEYİMLİLER KAZANIRKEN, YENİ MEZUNLAR KAYBEDİYOR"

Araştırmada paylaşılan resmi verilere göre, iş gücü piyasasındaki dinamikler deneyimli ve deneyimsiz çalışanlar arasında tam tersi bir grafik sergiliyor:

29 Yaş Altı Üniversite Mezunları: 2017-2019 döneminde ortalama yüzde 3,1 olan işsizlik oranı, 2022-2025 döneminde yüzde 20 gibi ciddi bir artış göstererek yüzde 3,7'ye yükseldi.

Deneyimli Üniversite Mezunları: Aynı dönemler kıyaslandığında, tecrübeli çalışanların işsizlik oranı yüzde 1,9 seviyesinden yüzde 1,8'e geriledi. (AA)