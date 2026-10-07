Amerikan istihbaratı bu vurgunla çalkalanıyor! Sahte programla devlet kasasını boşaltmış

ABD’nin istihbarat teşkilatı CIA’da yıllarca üst düzey görev yapan David J. Rush’ın adı, Amerikan tarihinin dikkat çeken kamu yolsuzluğu dosyalarından biriyle gündeme geldi. 49 yaşındaki Rush, Virginia’daki federal mahkemede elektronik dolandırıcılık suçlamasını kabul ederek, görevini kullanıp yaklaşık 194 milyon dolarlık kamu kaynağını kendi çıkarına yönlendirdiğini itiraf etti. Rush’ın planının merkezinde ise gerçekte hiç var olmayan gizli bir devlet programı vardı.

SAHTE BİR PROGRAM OLUŞTURDU

Federal savcılığa göre Rush, CIA’daki konumunun ve sahip olduğu üst düzey gizli bilgilerin güvenlik yetkisinin sağladığı güveni kullanarak sahte devlet makamları ve faaliyetleri oluşturdu. Bunlardan biri, son derece sınırlı erişime sahip gerçek bir istihbarat mekanizması gibi gösterilen sahte bir erişim programıydı.

Rush, programın son derece gizli olduğu izlenimini oluşturdu ve bazı çalışanları bu hayali yapının içine dahil etti. Gizlilik gerekçesiyle ayrıntıların başkalarıyla paylaşılmasını engelleyerek, normal denetim mekanizmalarının devre dışı kalmasını sağladı.

145 MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ

Savcılık belgelerine göre Rush, yaklaşık 145 milyon doların kendi yönlendirdiği bir şirkete aktarılmasını sağladı. Paranın bir bölümü Florida'daki lüks gayrimenkullere dönüştürüldü.

Belgelerde, Güney Florida'da milyonlarca dolarlık dört gayrimenkulün satın alındığı ve Rush'ın bu taşınmazları daha sonra kârla satmayı planladığı belirtildi. Söz konusu işlemler arasında Palm Beach ve Hobe Sound'daki milyonlarca dolarlık mülkler yer aldı.

Rush ayrıca kamu kaynaklarından 1,8 milyon doları özel charter uçuşlarına harcadı. CIA'nın incelemesinde bu uçuşlar için meşru bir resmi gereklilik bulunmadığı belirlendi.

EVİNDEN ÇIKAN SERVET ŞOKE ETTİ

Skandalın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise FBI'ın Rush'ın Virginia'daki evine yaptığı aramada ortaya çıktı.

19 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen aramada 298 külçe altın, yaklaşık 2 milyon 106 bin dolar nakit, 104 bin 795 euro ve çok sayıda lüks saat bulundu. Altınların hükümete maliyetinin yaklaşık 46 milyon dolar olduğu açıklandı.

Rush, suçunu kabul ettiği anlaşma kapsamında el konulan altın ve paraların yanı sıra hileli yollarla elde edilen gayrimenkulleri, 30 lüks saati ve iki 2026 BMW Alpina'yı devlete bırakmayı kabul etti. Araçlardan birinin değerinin yaklaşık 172 bin dolar olduğu belirtildi.

CIA'İN SIRLARINI YABANCI YETKİLİLERE VERDİ

Dosyayı daha da kritik hale getiren ayrıntı ise Rush'ın yalnızca kamu parasını kendi çıkarına kullanmakla suçlanmaması oldu.

Rush, mahkeme belgelerine göre ABD hükümeti adına çalışan gizli bir insan kaynağına ilişkin hassas bilgileri yetkisiz bir yabancı yetkiliyle paylaştığını da kabul etti.

Savcılık, söz konusu bilgilerin paylaşılmasının kaynağın ve onunla çalışan ABD görevlilerinin hayatını tehlikeye atabileceğini, ayrıca ABD'nin yeni insan kaynakları kazanma kapasitesine zarar verebileceğini belirtti. Hangi yabancı ülkenin yetkilisinin söz konusu olduğu ise açıklanmadı.

CIA'YE GİRMEK İÇİN DE YALAN SÖYLEMİŞ

Rush'ın geçmişine ilişkin incelemeler de dosyanın başka bir çarpıcı yönünü ortaya çıkardı.

Mahkeme belgelerine göre Rush, CIA'da yükselirken eğitim ve askerlik geçmişi hakkında gerçeğe aykırı bilgiler verdi. Clemson Üniversitesi ile Rensselaer Polytechnic Institute'da eğitim aldığına ilişkin beyanlarının doğrulanamadığı bildirildi. Ayrıca ABD Donanması'nda pilotluk ve test pilotluğu geçmişine ilişkin de gerçeğe aykırı iddialarda bulunduğu belirtildi.

Rush'ın yıllarca üst düzey bir görevde bulunması, şimdi ABD istihbarat kurumlarındaki denetim ve güvenlik soruşturmalarının da sorgulanmasına yol açtı. CIA, kurum içindeki incelemede olası suçları tespit ettikten sonra dosyayı FBI'a gönderdi. Ulusal İstihbarat Direktörü de istihbarat topluluğunun müfettişinden ayrıca soruşturma başlatmasını istedi.

CEZASI HENÜZ NETLEŞMEDİ

CIA Direktörü John Ratcliffe, Rush'ın konumunu kötüye kullandığını ve kamu güvenine ihanet ettiğini söyledi. FBI Direktörü Kash Patel ise Rush'ın güvenlik yetkisi ve devlet kaynaklarına erişiminin onu hukukun üzerinde tutmadığını vurguladı.

Rush'ın cezası 28 Ocak 2027'de açıklanacak. Elektronik dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Rush için nihai cezayı federal yargıç belirleyecek. Soruşturmanın ise henüz tamamen kapanmadığı açıklandı.