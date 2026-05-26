Ameliyathanede şok karışıklık! Doktor dövmeyi tümör sanıp sağlıklı organı kesti

İngiltere Kuzey Galler’deki bir hastanede gerçekleştirilen kanser operasyonu, tıp dünyasında şaşkınlık yaratan bir hatayla gündeme geldi. Ameliyat sırasında hastanın vücudunda bulunan bir dövme, cerrah tarafından tedavi öncesi yer işaretlemesi olarak algılandı ve operasyon yanlış bölgeye yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, hastanın bağırsaklarındaki tümörün alınması planlanıyordu. Ancak operasyon sırasında cerrah, vücuttaki işareti klinik bir yönlendirme zannederek müdahalesini farklı bir bölgeye kaydırdı. Sonuç olarak, hastalıklı dokuya dokunulmazken sağlıklı bağırsak bölgesinin bir kısmı çıkarıldı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN ÖZÜR GELDİ

Olay sonrası hazırlanan inceleme raporunda, yapılan hatanın tamamen “önlenebilir bir yanlış yorumlama” olduğu vurgulandı. Hastane yönetimi ise yaşanan durum için kamuoyuna özür açıklaması yaptı ve sürecin detaylı şekilde soruşturulduğunu bildirdi.

Durumun en çarpıcı yönlerinden biri ise olayın münferit olmaması. Aynı sağlık ağına bağlı farklı hastanelerde de benzer şekilde yanlış bölgeye müdahale edilen en az beş ayrı vakanın daha kayıtlara geçtiği ortaya çıktı. Ayrıca başka bir hastada gerçekleştirilen farklı bir kanser operasyonuna ilişkin ayrı bir soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan gelişme, sağlık sisteminde ameliyat öncesi işaretleme protokollerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.