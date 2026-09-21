Altaylı, Almanya'da Elif Eralp'in zaferinden kimlerin rahatsız olduğunu yazdı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Sol Parti’nin sandıktan birinci çıkması ve Türkiye kökenli Elif Eralp’in eyalet başbakanlığı için öne çıkması gündem olurken, gazeteci Fatih Altaylı seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Altaylı, Eralp’in başarısından kimlerin rahatsızlık duyduğunu yazdı.

Berlin’deki eyalet seçimlerinde Sol Parti yüzde 25,1 oyla birinci parti oldu. Partinin başbakan adayı Elif Eralp ise seçim gecesinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. 1980 darbesinin ardından Türkiye’den Almanya’ya iltica eden bir ailenin kızı olan Eralp’in, Berlin’in ilk Türkiye kökenli eyalet başbakanı olma ihtimali de seçimlerin ardından gündeme geldi.

"EN ÇOK RAHATSIZ OLANLAR KİM?"

Fatih Altaylı, yazısında Eralp’in başarısının Türkiye’de daha çok Türk kökenli bir siyasetçinin Berlin’de seçimi önde tamamlaması üzerinden ele alındığını belirtti. Altaylı, Avrupa’da Türk göçmen ailelerin çocuklarının siyasette giderek daha fazla ağırlık kazandığına dikkat çekti.

Ancak Altaylı’nın asıl dikkat çektiği konu, seçim sonucunun Almanya’daki Yahudi toplumunda yarattığı tepki oldu.

Gazeteci, Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster’ın Sol Parti’nin Berlin’deki seçim başarısından duyduğu rahatsızlığı açık şekilde dile getirdiğini yazdı. Schuster, seçimlerin ardından SPD ve Yeşiller’e Sol Parti ile koalisyon görüşmelerine girmemeleri çağrısında bulundu.

"AfD'DEN DAHA ÇOK TEPKİ ALDI"

Schuster’ın tepkisinin doğrudan Eralp’in Türk kökenine yönelik olmadığı, Sol Parti içerisinde İsrail, Gazze savaşı ve antisemitizm başlıklarında yaşanan tartışmalarla ilgili olduğu belirtildi. Schuster, Sol Parti içerisinde antisemitik söylem ve tutumlar bulunduğunu savunarak partinin hükümete dahil edilmesine karşı çıktı.

Altaylı yazısında bu tabloyu dikkat çekici bir siyasi karşılaştırmayla ele aldı. Sol Parti’nin birinci çıktığı seçimde aşırı sağcı AfD’nin de önemli bir oy oranına ulaşmasına rağmen Yahudi toplumundan gelen tepkilerin özellikle Sol Parti’ye yönelmesine dikkat çekti.

ANGELA MERKEL DÖNEMİYLE KARŞILAŞTIRDI

Altaylı’nın yazısındaki bir diğer başlık ise Almanya’nın köklü partilerinden CDU’nun yaşadığı gerileme oldu.

Angela Merkel döneminde Almanya siyasetinin en güçlü aktörlerinden biri olan CDU’nun Berlin’de yüzde 20’nin altında kalması, partinin son yıllardaki oy kaybını yeniden gündeme getirdi. Altaylı, Merkel’in liderliğinde yüzde 40’lara yaklaşan CDU’nun bugün geldiği noktayı, güçlü liderlerin siyasi partiler üzerindeki etkisini anlatan bir örnek olarak değerlendirdi.

Altaylı, Almanya’daki gelişmelerin Türkiye açısından da düşündürücü olduğunu savundu. Gazeteci yazısını "Ve Merkel’siz CDU, 80 küsur yıllık tarihinde ilk kez bir eyalette yüzde 4,9 oy alarak baraj altında kaldı. Bu durum bir yandan da Türkiye siyasetine bir ışık tutmuyor mu! Erdoğan’ın neden 4. kez cumhurbaşkanı adayı olması için çaba gösterildiğini de anlatan bir durum değil mi! Güçlü liderlerin partiler için “hayat memat” meselesi olduğunu göstermiyor mu!" cümleleriyle bitirdi.