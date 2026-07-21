Almanya'yı kana bulayan katliamda yeni gelişme! Türk kökenli zanlı cezaevinde intihar etti

Almanya'da geçtiğimiz ay Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir anne-çocuk bakım merkezinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saldırının ardından tutuklanan 45 yaşındaki Türk kökenli Alman vatandaşı Fatih Khan Gazioğlu'nun, kaldığı Bremervörde Cezaevi'nde yaşamına son verdiği açıklandı.

Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanlığı'nın Alman basınıyla paylaştığı bilgilere göre Gazioğlu, sabah gerçekleştirilen rutin sayım sırasında hücresinde asılı halde bulundu. Durumun fark edilmesinin ardından cezaevi görevlileri acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, zanlının boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Yetkililer, ilk incelemelerde olayın intihar olduğunun değerlendirildiğini, üçüncü bir kişinin müdahalesine ya da kasıtlı bir suça işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Zanlının ailesine bilgi verildiği, olayın tüm yönleriyle araştırılması için ayrıca kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.

Adalet Bakanlığı, Gazioğlu'nun ölümü nedeniyle hakkında açılan ceza davasının hukuken düşeceğini açıkladı. Ancak saldırıyla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik adli soruşturmanın devam edeceği ifade edildi.

VELAYET GÖRÜŞMESİ KATLİAMA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Kanlı olay, 29 Haziran'da Stade kentindeki bir anne-çocuk bakım merkezinde düzenlenen velayet görüşmesi sırasında yaşanmıştı. İddiaya göre 3 aylık kızının velayetini almak isteyen Fatih Khan Gazioğlu ile merkez çalışanları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüş, bunun üzerine zanlı silahını çekerek ateş açmıştı.

Saldırıda 4'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Kurbanlardan 5'i olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Lüneburg Emniyet Müdürü Kathrin Schuol, saldırının temel nedeninin velayet talebinin reddedilmesi olduğunu açıklamıştı. Olay günü gençlik merkezi yetkilileriyle yapılan son görüşmenin de olumsuz sonuçlanmasının ardından çıkan tartışmanın silahlı saldırıya dönüştüğü belirtilmişti.