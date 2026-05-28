Almanya'dan 'mutlak butlan' çıkışı! 'Kaygı verici'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) genel başkan değişimine sahne olan 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etti.

Bu karar, uluslararası kamuoyunun Türkiye'deki demokrasi ve hukuk güvenliğini sert bir şekilde sorgulamasına yol açtı.

Mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Karar doğrultusunda, kurultayda koltuğu kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin göreve iade edilmesine hükmedildi.

'KAYGI VERİCİ'

Bu durum uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Karara en somut ve sert tepkilerden biri Alman hükümetinden geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP’ye yönelik son yargı kararları ve polis müdahaleleri "kaygı verici" olarak nitelendirildi.

Demokratik süreçlerin sekteye uğratıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir demokraside adil siyasi rekabet için partiler arasında eşit koşullarda yarış gerekir. En güçlü muhalefet partisi CHP ve çok sayıda yöneticisinin yargısal süreçler, görevden almalar ve gözaltılarla karşı karşıya kalması kaygı verici ve kritik sorular doğuruyor."

Alman diplomasisi, mahkeme kararının henüz kesinleşmediğinin altını çizerek, hukuki süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

'AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİYLE ÇELİŞİYOR'

Konuya ilişkin bir tepki de Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’dan geldi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Bakan Wadephul, Türkiye'deki ana muhalefet partisine yönelik bu tarz yargısal müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Wadephul, söz konusu "mutlak butlan" kararının Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefiyle açıkça çeliştiğini ifade ederek derin endişe duyduklarını dile getirdi.