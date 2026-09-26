39 yaşındaki Zeynep'ten Almanya'da milyonlarca euroluk dolandırıcılık! Renk renk spor arabalar yakalattı

Almanya'da büyük bir dolandırıcılık soruşturması gündeme oturdu. Olayın merkezinde ise bir Türk var.

Wuppertal Savcılığının yaptığı soruşturmaya göre 39 yaşındaki Zeynep C., isimli kişi evde sağlık hizmeti veren özel bir sağlık kuruluşunun sahibi ve olabileceğinden çok daha büyük bir mal varlığına sahip.

Alman savcılık, Hiç yapılmamış sağlık ve bakım hizmetlerinin naylon faturaları sigorta şirketlerine kesildiğini tespit etti. Bu yolla elde edilen haksız kazancın 11 milyona ulaştığı belirlendi. Yapılan vurgunda farklı renklerde lüks spor arabalar, koleksiyon saatler ve mücevherler alındığı görüldü. Alman basınında "Mor lamborghini dolandırıcıyı yakalattı" başlıkları atıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İki eyalette operasyonlar yapıldı. Operasyonda iki eyalette birçok evde arama yapıldı, Zeynep C.'nin eşi dahil 12 kişi gözaltına alındı.

39 yaşındaki Zeynep C., tutuklandı ve 5,9 milyon Euro değerindeki mal varlığına el konuldu.