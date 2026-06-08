Almanya'da şüpheli 'duman' krizi: Uçuşlar durdu!

Almanya’nın Münih Havalimanı'nda kontrol kulesinde duman kokusu tespit edilmesi üzerine hava trafiği tamamen durduruldu. Kule tahliye edilirken, uçuş operasyonları ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. İtfaiye ekiplerinin incelemelerinden birkaç saat sonra uçuşlar tekrar başladı.

RESMİ SİTEDEN DUYURULDU

Münih Havalimanı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, havalimanı kontrol kulesinde duman kokusu algılandı. Bunun üzerine kule saat 20.33 itibarıyla tahliye edildi. Olay, havalimanındaki tüm uçuşların durmasına neden oldu.

KONTROL KULESİ TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada, hava trafiğini düzenlemekten sorumlu Alman Hava Trafik Kontrolü'nün (DFS) uçuş operasyonlarını tamamen askıya aldığı belirtildi. Kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ifade edildi.

HAVA TRAFİĞİ TAMAMEN DURDURULDU

İtfaiye ekipleri, kuledeki duman kokusunun kaynağını tespit etmek ve durumu incelemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, uçuşların ne zaman normale döneceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

UÇUŞ TRAFİĞİ YENİDEN BAŞLADI

Almanya’nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden Münih Havalimanı’nda, kontrol kulesindeki duman alarmı nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuş operasyonları yeniden başladı.

(AA)