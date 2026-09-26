Almanya'da sığınma evinde dehşet: Türk kökenli kadın eşi tarafından öldürüldü

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Coesfeld kentinde, 36 yaşındaki Türk vatandaşı bir kadın, kaldığı sığınma ve barınma merkezinde bıçaklanarak katledildi. Polis, olayla bağlantılı olarak kadının 43 yaşındaki ayrı yaşadığı eşini gözaltına aldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk kökenli olan çiftin bir süredir ayrı yaşadığı belirtildi.

SIĞINMA MERKEZİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kadın, çarşamba günü öğle saatlerinde barınma merkezinde vücudunun üst bölümünde bıçak yaralarıyla bulundu. Ağır yaralı halde bulunan kadına olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ EŞ MÜNSTER'DE YAKALANDI

Polis, bir tanığın verdiği bilgi doğrultusunda 43 yaşındaki eşini olay yerinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Münster kentinde yakaladı. Yetkililer, şüphelinin hakkındaki suçlamalara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığını bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından polis tarafından özel bir cinayet soruşturma ekibi oluşturuldu. Yaşamını yitiren kadının kesin ölüm nedeninin ve olayın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı açıklandı. Polis ve savcılık, cinayetin arka planının henüz netlik kazanmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ANKA