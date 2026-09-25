Almanya'da ölüm saçan trafik canavarı Türk için karar çıktı: Ülkeyi terk edecek

Almanya'nın Heilbronn kentinde 2023 yılında meydana gelen ve bir aileyi yıkan trafik kazasının ardından yargılanan Yasin H. için kritik süreç sona erdi. Türk vatandaşı olan ve Heilbronn'da doğup büyüyen 24 yaşındaki Yasin H.'nin Türkiye'ye sınır dışı edilmesine ilişkin karar, Baden-Württemberg Yüksek İdare Mahkemesi tarafından da onandı. Böylece sınır dışı işlemi ve 8 yıllık Almanya'ya giriş ve oturum yasağı kesinleşmiş oldu.

40 KİLOMETRELİK YOLDA 108 KİLOMETRE HIZ

Olay, 12 Şubat 2023'te Heilbronn'daki Wollhausstraße'de yaşandı. Hız sınırının 40 kilometre olduğu kent merkezindeki yolda son derece yüksek hızla ilerleyen Yasin H., bir ailenin içinde bulunduğu araca çarptı.

Mahkeme dosyasındaki teknik incelemeye göre Yasin H., çarpışmadan önce kullandığı yüksek performanslı araçla en az 108 kilometre hıza çıktı. Çarpışma anındaki hızının ise yaklaşık 97 kilometre olduğu belirlendi. Bilirkişi, aracın 40 kilometre hız sınırının bulunduğu dar bir kent yolunda bu hıza ulaşmasını ayrıntılı şekilde incelemişti.

Kazada 42 yaşındaki aile babası hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi ağır yaralanırken iki çocuk kazadan hafif yaralı kurtuldu. Olayın ardından Yasin H. tutuklandı.

KAZA OLARAK BAŞLADI, CİNAYET HÜKMÜNE DÖNÜŞTÜ

Dava sürecinde olayın hukuki değerlendirmesi de ağırlaştı. Heilbronn Eyalet Mahkemesi, Yasin H.'yi kasten öldürme ve üç kez kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 9 yıl gençlik cezasına çarptırdı. Mahkeme, araçtaki kişilerin yaklaşan aracı öngöremeyecek durumda olmasını gerekçe göstererek olayda "heimtücke" yani mağdurun savunmasızlığından yararlanma niteliğinin bulunduğuna hükmetti. Federal Yüksek Mahkeme de sanığın itirazını reddetti.

TRAFİK SİCİLİ DE MAHKEMENİN GÜNDEMİNDE

Dosyada Yasin H.'nin geçmişte de çok sayıda ciddi trafik ihlaline karıştığı belirtildi. İdare mahkemesi, bu geçmişin yanı sıra ölümle sonuçlanan olayın niteliğini de değerlendirerek Almanya'da kalmasının toplumun temel çıkarlarının korunması açısından gerekli olmadığı sonucuna vardı.

Yasin H. ise Almanya'da doğup büyüdüğünü, hayatını burada geçirdiğini ve ailesinin Almanya'da yaşadığını belirterek sınır dışı kararına itiraz etti. Avukatı, Türkiye'nin müvekkili açısından yabancı bir ülke olduğunu savundu. Ancak bu itirazlar mahkemeler tarafından kabul edilmedi.

SON İTİRAZ DA SONUÇSUZ KALDI

Nisan 2026'da Stuttgart İdare Mahkemesi, Yasin H.'nin Türkiye'ye gönderilmesine yönelik karara yaptığı itirazı reddetmişti. Bunun ardından dosya Baden-Württemberg Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkeme 23 Eylül 2026'da verdiği kararla sınır dışı işleminin hukuka uygun olduğuna hükmetti. Böylece sınır dışı kararı, sınır dışı edilme uyarısı ve 8 yıllık Almanya'ya giriş ve oturum yasağı kesinleşti. Kararın artık olağan hukuk yollarıyla değiştirilemeyeceği bildirildi.

Yasin H.'nin avukatı ise kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı.