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Almanya'da bankada dehşet: Özel harekat geldi 1 kişi öldü

Almanya'nın Regensburg kentinde bir banka şubesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü. Olay yerine düzenlenen operasyonla 20 yaşındaki Alman şüpheli gözaltına alındı, banka içinde bulunan iki kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

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Almanya'da bankada dehşet: Özel harekat geldi 1 kişi öldü

Regensburg kentindeki bir banka şubesinde öğle saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Oberpfalz Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir erkek şüpheli, banka içerisinde bulunan bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

BANKADA BIÇAKLI SALDIRI

İhbar üzerine bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla, 20 yaşındaki Alman vatandaşı olduğu belirtilen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin operasyon sırasında herhangi bir yaralanma yaşamadığını bildirdi.

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Saldırı sırasında banka şubesinde bulunan iki kişi, polis özel harekat ekipleri tarafından güvenli bir şekilde binadan tahliye edildi. Olayda başka yaralanan olmadığı öğrenildi.

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CİNAYET VE SOYGUN SORUŞTURMASI

Emniyet güçleri, olayla ilgili olarak "cinayet" ve "soygun" suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Şüphelinin ifadesi ve olayın ayrıntılarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Saldırının motivasyonuna yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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