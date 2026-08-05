Almanya'da skandal karar! Çocukları devlet korumasına alıp aileyi sınır dışı ettiler

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşanan bir sınır dışı kararı, çocuk hakları ve aile bütünlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Frankfurt Gençlik Dairesi'nin (Jugendamt) koruma altına aldığı üç küçük çocuğun anne ve babası Türkiye'ye gönderilirken, çocukların Almanya'da devlet gözetiminde kalması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Olayın ardından Hessen Mülteci Konseyi (Hessischer Flüchtlingsrat), uygulamayı "skandal" olarak nitelendirdi. Konsey, çocukların Almanya'da resmi koruma altında bulunmasına rağmen ebeveynlerinin sınır dışı edilmesinin hem aile birliğini hem de çocukların üstün yararı ilkesini ciddi şekilde tartışmalı hale getirdiğini belirtti.

ÜÇ BEBEK AİLE KORUMASINA VERİLDİ

Edinilen bilgilere göre Frankfurt Gençlik Dairesi, şubat ayında çocukların güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle anne ve babanın velayet yetkisini geçici olarak askıya aldı. Bu süreçte çocuklara resmi bir vasi atanırken, üç yaşındaki, bir buçuk yaşındaki ve beş aylık üç kardeş aile dışındaki koruyucu bir yerleşime alındı. Yetkililerin aldığı kararın kalıcı bir velayet düzenlemesi olmadığı, yalnızca çocukların korunmasına yönelik geçici bir tedbir niteliği taşıdığı ifade edildi.

AİLE SINIR DIŞI EDİLDİ

Aileye destek veren çevrelerin aktardığı bilgilere göre, anne ve babanın çocuklarıyla kişisel görüşme hakkı devam ediyordu. Ancak çiftin Türkiye'ye sınır dışı edilmesiyle birlikte bu temasın fiilen büyük ölçüde kesintiye uğrama riski doğduğu ve ailenin uzun süre ayrı kalabileceği değerlendiriliyor.

İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI AYAKLANDI

Mülteci hakları alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da yaşananların hem ebeveynlerin hem de çocukların temel hakları açısından yeniden ele alınması gerektiğini savundu. İnsan hakları savunucuları, aile yaşamına saygı hakkı ile çocukların yüksek yararının gözetilmesi gerektiğini belirterek Alman makamlarını kamuoyunu bilgilendirmeye ve kararın hukuki gerekçelerini açıklamaya çağırdı.