Almanların en ünlü festivalinde taciz skandalı! Etek altı görüntüleri çekip paylaştılar

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen dünyaca ünlü Oktoberfest, bu kez bira, müzik ve eğlenceden çok festival alanında ortaya çıkarılan skandalla gündeme geldi. Festivalin en bilinen eğlencelerinden Teufelsrad, yani “Şeytan Çarkı” çevresinde kadınların gizlice görüntülendiği ve bu görüntülerin sosyal medya platformlarına yayıldığı ortaya çıktı.

Süddeutsche Zeitung’un araştırmasına göre yalnızca Meta platformlarında Teufelsrad ile bağlantılı 32 binden fazla video tespit edildi. YouTube ve TikTok’ta da binlerce benzer görüntünün bulunduğu belirtildi. Görüntülerde, hızla dönen çark üzerinde kadınların eteklerinin havalanması sırasında gizlice kayıt alındığı aktarıldı.

GÖRÜNTÜLEREN PARA KAZANDILAR

Skandalın yalnızca gizli çekimlerle sınırlı olmadığı, bazı hesapların söz konusu içerikleri takipçi ve gelir elde etmek amacıyla kullandığı öne sürüldü.

Araştırmayı yapan yapay zekâ uzmanı Benjamin Shultz’un, Meta’nın içerik kütüphanesi üzerinden yaptığı incelemede yaklaşık 32 bin videoya ulaştığı bildirildi. Bazı hesapların ücretli aboneliklere yönlendirme yaptığı, bazı içeriklerde ise dış bağlantılar bulunduğu aktarıldı.

Bazı hesapların kadınların görüntülerini doğrudan paylaşmak yerine yapay zekâ ile oluşturulmuş veya değiştirilmiş içerikler kullandığı da belirtildi. Böylece platformların otomatik denetim sistemlerini aşmaya çalışıldığı öne sürüldü. Bazı profillerin Vietnam ve Kamboçya gibi ülkeleri konum olarak gösterdiği, bazı hesapların ise ABD'de kayıtlı olduğu aktarıldı.

ALMANYA'DA SUÇ SAYILIYOR

Kadınların etek altından gizlice fotoğrafının veya videosunun çekilmesi Almanya’da yalnızca etik bir sorun olarak değerlendirilmiyor. Upskirting olarak adlandırılan bu eylem, 2021’den bu yana Alman Ceza Kanunu’nun 184k maddesi kapsamında suç.

İzinsiz şekilde bu tür görüntülerin çekilmesinin yanı sıra görüntülerin başkalarıyla paylaşılması veya internette erişime açılması da cezai yaptırım kapsamında bulunuyor. Suçun cezasının para cezasından iki yıla kadar hapis cezasına uzanabildiği belirtiliyor.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Skandalın ardından Oktoberfest yönetimi ve Teufelsrad işletmesi de önlemlerini artırdı.

Teufelsrad'ın girişinde ziyaretçilere, insanların izni olmadan fotoğrafının çekilmemesi ve görüntülerin internete yüklenmemesi konusunda uyarılar yerleştirildi.

Kadınların güvenliğini artırmak amacıyla ise dikkat çeken başka bir uygulama devreye sokuldu. Teufelsrad’a binecek kadınlara ücretsiz kısa tayt, yani bisiklet şortu, verilmeye başlandı. Böylece özellikle geleneksel dirndl kıyafetlerinin eteklerinin çarkın hareketi sırasında havalanması halinde ek koruma sağlanması amaçlandı.

Oktoberfest yöneticisi Christian Scharpf da kadınların etek altından gizlice görüntülenmesini sert şekilde eleştirerek bu uygulamaların önemine dikkat çekti.

FESTİVAL NE ZAMAN BAŞLADI?

Dünyanın en büyük halk festivali olarak bilinen Oktoberfest 2026, Münih’teki Theresienwiese alanında 19 Eylül'de başladı ve 4 Ekim'e kadar devam edecek. Festival bu yıl 191’inci kez düzenleniyor.

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi Münih’e çeken festivalde bira çadırlarının yanı sıra lunapark eğlenceleri, geleneksel kıyafetler, konserler ve çeşitli gösteriler düzenleniyor. Ancak bu yıl Teufelsrad çevresinde ortaya çıkan binlerce gizli çekim, festivalin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.