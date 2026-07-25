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Alkollü araç sürerken yakalanınca ölü taklidi yaptı: Sahte cenazede tabuttan kaçtı

Alkollü araç kullanmaktan hapse girmemek için akıl almaz bir plan yapan adam, bedenini soğutup ölü taklidi yaptı. Ailesiyle sahte cenaze düzenleyip kaçan şahıs, polisin dikkati sayesinde yakalanmaktan kurtulamadı.

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Alkollü araç sürerken yakalanınca ölü taklidi yaptı: Sahte cenazede tabuttan kaçtı

Çin'in Hunan eyaletinde alkollü araç kullanmaktan hapse girme riskiyle karşı karşıya kalan bir adam, bedenini soğutma ekipmanlarıyla dondurup kendi ölümünü kurguladı. Ailesinin de yardımıyla sahte cenaze töreni düzenleyen şahıs yakalanmaktan kurtulamadı.

CEZADAN KAÇMAK İÇİN YAPTI

Çin'de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken üçüncü kez yakalanan Si isimli şahıs, adli süreç devam ederken akıllara durgunluk veren bir plana imza attı. Geçen yılın Ocak ayında gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan zanlı, hapse girmemek için kendi ölümünü kurgulama kararı aldı.

Evine boş ilaç şişeleri saçan şahıs, uzun süre nefes tutma egzersizleri yaptı. Bedenini soğutma ekipmanlarıyla dondurarak ölü taklidi yapan Si, geçen yılın Haziran ayında ailesiyle birlikte sahte bir cenaze organizasyonu düzenledi.

Alkollü araç sürerken yakalanınca ölü taklidi yaptı: Sahte cenazede tabuttan kaçtı - Resim : 1

KOMŞULARDAN YÜZÜNÜ GİZLEDİLER

Sürece dahil olan Si'nin annesi ve anneannesi, komşuların şüphelenmesini önlemek için yüzünü bir bezle örttü. İlaçların yüzü deforme ettiğini öne süren aile üyeleri, komşuların cenazeye yaklaşmasına izin vermedi. Tabutla gömülme simülasyonu yapıldığı sırada tabuttan kaçan Si, izini kaybettirmek amacıyla Yunnan eyaletine kaçtı.

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POLİSİN DİKKATİ PLANI BOZDU

Hunan Polis Departmanı ekipleri, bölgedeki şüpheli durumları incelemeye aldığında çok sayıda açık tespit etti. Tabutun ölüm gerçekleşmeden önce satın alınması, olay anında sağlık ekiplerine veya polise haber verilmemesi ekiplerin dikkatini çekti. Resmi makamlarda ölüm belgesi ile kremasyon kaydının bulunmaması üzerine soruşturma derinleştirildi.

Kamera kayıtları ve banka hareketlerini takibe alan ekipler, öldüğü iddia edilen şahsın yaşadığını kesinleştirdi. Bu yılın Nisan ayında düzenlenen operasyonla yakalanan Si, çıkarıldığı mahkemece 5 ay hapis ve 20 bin yuan (140 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Suçluya yardım ettikleri ve gerçeği sakladıkları gerekçesiyle şahsın annesi ve anneannesi hakkında da cezai soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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