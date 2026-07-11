Alışveriş merkezinden yasaklanıp hapsedilmişti: Mahkeme kararıyla geri döndü

Brezilya’da bir alışveriş merkezinde 2010 yılından beri yaşayan ve buranın sembolü haline gelen ünlü kedi Rubinho, yönetim kurulunun tasma zorunluluğu getirmesi üzerine dükkana hapsedilmişti.

Hayvan hakları savunucuları ile esnafın el ele vererek başlattığı hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı ve mahkeme, kedinin koridorlarda yeniden özgürce dolaşmasına karar verdi.

Rio de Janeiro kentinin ünlü Copacabana bölgesindeki bir alışveriş merkezinde, tüm dünyaya örnek olacak bir hayvan hakları mücadelesi yaşandı. 2010 yılındaki galeri inşaatı sırasında dükkan sahibi Pedro tarafından terk edilmiş halde bulunan ve sahiplenilen Rubinho isimli kedi, yıllardır koridorlarda tamamen özgürce dolaşıyordu.

Sakinliğiyle bilinen ve adını eski Formula 1 pilotu Rubens Barrichello'nun yavaş yürüyüşüne yapılan bir şakadan alan ünlü kedi, geçtiğimiz haziran ayında AVM yönetiminin aldığı radikal bir kararla dükkana hapsedildi.

KORİDORLARDA GEZMESİ YASAKLANDI

Galerinin yönetim kurulu, evcil hayvanların tasmasız dolaşmasını yasaklayan yeni bir kural getirdi. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Ednamar Silveira Carvalho, kedinin hırçın davranışlar sergilediğini ve koridordan geçen insanlara saldırdığını iddia etti.

Carvalho, Rubinho'nun köpeğiyle geçen bir kadına hamle yaptığını öne sürerek, hayvanın akşam saat 18.00'den sabah 09.00'a kadar kapalı dükkanda yalnız kalmasının da uygun olmadığını savundu. Alınan karar doğrultusunda 8 yıl boyunca alışveriş merkezinde özgürce yaşayan kedi, bir karton kutunun içinde yaşamak zorunda kaldı.

'BURASI ONUN GERÇEK EVİ'

Bu yasak hem kediyi hem de ticaret sektöründe 40 yılı aşkın süredir çalışan 84 yaşındaki sahibi Pedro'yu derin bir üzüntüye boğdu. Kedinin köpeklerle iyi geçinemediğini kabul eden ve dükkanına "köpek giremez" tabelası asan Pedro, bu durumun bölgesini korumak isteyen bir hayvanın doğal refleksi olduğunu vurguladı.

Kedinin durup dururken insanlara saldırmayacağını belirten Pedro, AVM'nin Rubinho’nun gerçek evi olduğunu dile getirdi. Hafta sonları kediyi evine götüren vaftiz annesi Helena Pereira da Pedro'yu dükkanda ağlarken bulduğunu ve kedinin kendisinden koparılmasından büyük korku duyduğunu aktardı.

MAHKEME SON NOKTAYI KOYDU

Yaşanan bu haksızlık karşısında galeri esnafı ve yerel halk adeta ayaklandı. Sosyal medyada büyük kampanyalar başlatılırken olay Brezilya'nın ana haberlerine kadar taşındı. Hayvan hakları savunucularının da desteğiyle konu yargıya taşındı ve bir topluluk hayvanının ortak alanlardaki hakları konusunda tarihi bir dava süreci başladı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, alışveriş galerisinin yıllardır bu kedinin evi olduğunu kabul ederek tasma zorunluluğunu iptal etti ve Rubinho'nun özgürlüğünü hukuken güvence altına aldı.