Aldatan eşini robot süpürge kamerasıyla yakaladı, hapse giren kendisi oldu

Tayvan'da 2023 yılında robot süpürgenin kamerasını uzaktan açarak eşinin kendisini aldattığını kaydeden koca, açtığı davada 500 bin NT$ tazminat kazandı. Ancak eşinin açtığı karşı davada izinsiz gizli kayıt yaptığı gerekçesiyle 5 ay hapis ve 150 bin NT$ para cezasına mahkum edildi.

Tayvan'da yaşanan olayda bir koca, eşinin sadakatsizliğini kanıtlamak için evdeki robot süpürgenin kamerasını uzaktan devreye soktu. İhanet anlarını saniye saniye kaydederek mahkemeye sunan adam, açtığı tazminat davasını kazansa da eşinin karşı atağıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YABANCI DİŞ FIRÇASI ŞÜPHEYİ BAŞLATTI

Çift 2021 yılında evlendikten sonra erkeğin ailesinin yanında yaşamaya başladı. İkili sadece tatillerde kullandıkları ayrı bir ev satın aldı.

Koca 2023 yılında tatil evini ziyaret ettiğinde banyoda yabancı bir diş fırçası buldu. Durumdan şüphelenerek otopark güvenlik kameralarını inceleyen adam, eşini başka bir erkeğin eve getirdiğini gördü. Eşinin inkar etmesi üzerine adam başta bu duruma inandı.

KAMERA İLE İHANETİ KAYDETTİ

Olaydan 3 ay sonra koca, eşine sürpriz yapmak amacıyla robot süpürgenin uygulamasını uzaktan çalıştırdı. Cihaz üzerinden seslenmek isterken kamerasını açan adam, eşini evde başka bir erkekle gördü.

Soğukkanlılığını koruyan koca, eşinin sevgilisine sarıldığı ve evde çıplak gezindiği anları dava delili olarak kaydetti. Topladığı delillerle mahkemeye başvuran adam, 2 milyon NT$ tazminat talebinde bulundu. Yargılama sonucunda mahkeme, kadının ve sevgilisinin kocaya 500 bin NT$ ödemesine karar verdi.

MAHKEMEDEN GİZLİLİK HAKKI KARARI

Tazminat davasının ardından aldatan kadın, izinsiz görüntüsünün çekildiği gerekçesiyle kocasına karşı dava açtı. Koca mahkemedeki savunmasında kayıt alma eyleminin haklı gerekçelere dayandığını iddia etti.

Davayı karara bağlayan hakimler, evlilik yükümlülüklerinin özel hayatın gizliliği hakkının önüne geçemeyeceğini belirtti. Kocanın eşini rızası olmadan kaydetme hakkının bulunmadığını vurgulayan mahkeme, adama 5 ay hapis ve 150 bin NT$ para cezası kesti. Tayvan kanunlarına göre izinsiz gizli kayıt yapmanın cezası 3 yıla kadar hapis ile sınırlandırılıyor.