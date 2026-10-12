Alanına girdi, kaplan doğası gereği parçaladı: Otizm iddiası ve çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

10 Ekim günü saat 13.30 civarında Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda kan donduran bir olay yaşanmıştı. Kulaklıkla müzik dinleyip dans eden ve otizmli olduğu, öğrenme güçlüğü çektiği öne sürülen adam, 200 kilogramlık Sibirya kaplanı Altai ile fotoğraf çektirmek isteyerek kafese tırmanmıştı.

Kaplanın önünde dört ayak üzerine çöküp "dua eder gibi eğilen" adama kafesinde duran doğası gereği vahşi olan yırtıcı Kaplan anında saldırdı.

Çaresiz ziyaretçilerin "ölü taklidi yap" çığlıkları arasında parçalanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren adamın acı sonu sonrası dev soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili çok çarpıcı yeni detaylar ortaya çıkarken ötenazi yapılmayacağı da bildirildi.

"ÖLÜ TAKLİDİ YAP" ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

Çaresiz görgü tanıklarının "ölü taklidi yap" çığlıkları ve adamın el işaretiyle "kötü" hareketi yapıp "yaramazlık yapmayı bırak" demesi de fayda etmemiş ve polis ve ambulans ekipleri sevk edilip alan tahliye edilse de adamın öldüğü açıklanmıştı. Doncaster Şehir Konseyi olayla ilgili resmi sağlık ve güvenlik soruşturması başlattı.

KORKUNÇ SALDIRININ DEHŞET VERİCİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırıdan birkaç dakika önce, yalnız olduğu ve kulaklıkla müzik dinleyerek dans ettiği bildirilen adam, ziyaretçilerden tam 200 kilogram ağırlığındaki erkek Sibirya kaplanı Altai ile fotoğraf çektirmelerini istemişti. Hayvanın bulunduğu alana tırmandığı ve hayvanın önünde dört ayak üzerinde "dua edip eğilmeye" başladığı düşünülüyor.

Kaplan saldırdığında adam birkaç kez "dur" diye bağırdı ve el işaretiyle "kötü" anlamına gelen bir hareket yaptı. Görgü tanıkları, adamın kaplana "yaramazlık yapmayı bırak" dediğini ve "adeta kendinden geçmiş" ve "gerçeklikle bağlantısı kopmuş" gibi göründüğünü söylediler.

RESMİ SORUŞTURMA AÇILDI

Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nın ruhsatlandırma yetkisine sahip olan Doncaster Şehir Konseyi, adamın ölümüyle ilgili sağlık ve güvenlik soruşturması başlattı. Doncaster Şehir Konseyi'nde Mekân İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Dan Swaine, konseyin yasal görevleri doğrultusunda bir soruşturma başlatılacağını doğruladı.

Sayın Swaine, belediyenin polis ve sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere birçok kurumla birlikte çalıştığını ve olaya müdahale konusunda Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'na destek verdiğini söyledi. Konuşmasına devam eden Swaine, "Şu an için söz konusu kişi veya soruşturma hakkında daha fazla yorum yapmayacağız ve bu zorlu süreçte ilgili kişilerin gizliliğine saygı gösterilmesini rica ediyoruz," dedi.

"KAPLAN SUÇLU DEĞİL"

Saldırının ardından Tiger King yıldızı Carole Baskin, adamın ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve kaplanın suçlu olmadığını belirtti. "Kaplan, kaplan olmakla yanlış bir şey yapmıyordu." diyen Baskin, New York Post'a yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kaplan, kaplan olmakla yanlış bir şey yapmıyordu. Hayvanın zarar görmediğini duyduğuma sevindim. Bu adamın ölümüne yol açan tüm koşulları biliyoruz, bu yüzden spekülasyon yapmak yanlış olur.

Bildiğimiz şey şu ki, kaplan güçlü bir vahşi yırtıcıdır ve esaret, eğitim veya aşinalık ne kadar olursa olsun bu durum değişemez."

"OLAĞANDIŞI İNSAN DAVRANIŞI RİSKİ HER ZAMAN MEVCUT OLACAKTIR"

Ancak Bay Durn, hayvanat bahçesi güvenlik düzenlemelerinin daha da güçlendirilmesini "şiddetle destekleyeceğini" söyledi. Birleşik Krallık Hayvanat Bahçeleri Uzman Komitesi (ZEC) üyesi Dr. Paul Rose ise insan davranışlarının öngörülemezliğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Hepimizin bildiği gibi, halkın davranışı tahmin edilemez. Yüksek çitler, mesafe bariyerleri, işaret levhaları, açıklamalar ve nasıl davranılacağına dair bir davranış kuralları gibi önlemler alınacaktır. Hayvanat bahçesinde düzgün davranılmalı ve ziyaretçiler kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmelidir. Risk değerlendirmeleri de düzenli olarak yapılacaktır. Ancak, olağandışı insan davranışı riski her zaman mevcut olacaktır."

"OTİZMLİ BİR KİŞİNİN ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR."

Daily Mail'in haberine göre, görgü tanıkları Angela Seivewright ve Far Rehman, sosyal medyada ölen adama yönelik yapılan yorumlara sert tepki göstererek, "İnsanların kimsenin zarar görmesini istememek yerine neredeyse onun ölmesini dilemeleri gerçekten çok adaletsiz geldi bana. Tüm bu kötü yorumlara ve cehalet düzeyine şaşırdım. Araya giren adamın açıkça öğrenme güçlüğü var ve otizmli bir kişinin özelliklerini gösteriyor gibi görünüyor." dedi.

PARK YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: ÖTENAZİ YAPILMAYACAK

Meclis Üyesi Steve Cox "Personel için gerçekten üzülüyorum, uymaları gereken protokoller var" derken park yönetimi şu duyuruyu yaptı:

"Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda 10 Ekim Cumartesi günü meydana gelen ciddi olay nedeniyle, maalesef park 12 Ekim Pazartesi günü boyunca kapalı kalacaktır.

Geç bildirimden ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Kaplan Altai'nin güvende olduğu ve ötenazi edilmeyeceği kesinleşti."