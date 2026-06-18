Akılalmaz ihmal! Araçta unutulan 20 aylık bebek hayatını kaybetti

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Schorndorf kasabası, yaşanan trajik bir olayla sarsıldı. Stuttgart'ın yaklaşık 30 kilometre doğusunda yer alan kentte 20 aylık bir kız çocuğu, park halindeki bir otomobilde yaşamını yitirdi.

Alman polisinin açıkladığı ilk bulgulara göre, 44 yaşındaki anne çocuğunu gün içerisinde otomobilde bıraktıktan sonra araçtan ayrıldı. Küçük kızın saatler boyunca aracın içinde kaldığı, annenin ise öğleden sonra otomobile döndüğünde çocuğunu hareketsiz halde bulduğu belirtildi.

BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri, acil müdahale görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğu hayata döndürmek için uzun süre müdahalede bulundu ancak tüm çabalara rağmen başarılı olunamadı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre olay, Schorndorf'taki bir otoparkta meydana geldi. İhbarın ardından kriminal polis ekipleri de bölgeye gelerek inceleme başlattı. Aileye destek amacıyla psikososyal kriz ekiplerinin de görevlendirildiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmayı yürüten yetkililer, çocuğun ölümünde sıcak havanın rol oynayıp oynamadığını araştırıyor. Olay günü bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 28 dereceye ulaştığı belirtilirken, kapalı araç içindeki sıcaklığın çok daha yüksek seviyelere çıkmış olabileceği değerlendirildi. Ancak ölüm nedeninin yalnızca sıcaklık kaynaklı olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Bu nedenle otopsi yapılmasına karar verildi.

ANNE VE BABANIN SORGUSU SÜRÜYOR

Polis, annenin çocuğunu hangi koşullarda ve neden araçta unuttuğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yetkililer, annenin ifadesine başvurulduğunu ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. Alman basınında yer alan bilgilere göre savcılık, olayla ilgili "taksirle ölüme neden olma" şüphesi kapsamında soruşturma yürütüyor.

Öte yandan çocuğun babasının olay sırasında nerede bulunduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar birçok sorunun cevapsız kalacağı belirtilirken, kamuoyu otopsi sonucunu ve polis raporunu bekliyor.