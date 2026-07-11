Akdeniz'in dibine dev rezervuarlar yerleştirildi: Görenler simit zannediyor

Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi küresel ölçekte hızla artarken, doğa koşullarına bağlı yaşanan kesintiler en büyük sorun olmayı sürdürüyor.

Rüzgarlı ve güneşli günlerdeki fazla elektriği depolamak için kullanılan lityum piller yüksek maliyet yaratırken, geleneksel hidroelektrik santralleri ise çok özel coğrafi koşullar ile geniş araziler gerektiriyor.

Sizable Energy mühendisleri, bu küresel krizin çözümünü Akdeniz'in derinliklerindeki su basıncında ve yer çekiminde buldu.İtalyan ve Amerikan mühendislerin ortak girişimi olan Sizable Energy, kimyasal piller veya devasa barajlar kullanmadan yenilenebilir enerjiyi deniz tabanında depolayabilen devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi.

Hollanda'daki laboratuvar testlerinin ardından sistemin ilk açık deniz denemeleri için Akdeniz seçildi. İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria kıyılarında test sürecini başlatan şirket, projeyi ticari ölçeğe taşımak amacıyla 8 milyon dolar yatırım topladı.

DENİZ TABANINDA DEV SİMİT

Akdeniz'in tabanına yerleştirilen simit şeklindeki devasa rezervuarlar, yüzeydeki yüzen başka bir depo ile bağlantılı çalışıyor. Sistemde su yerine deniz suyundan çok daha yoğun, özel olarak hazırlanmış bir sıvı kullanılıyor.

Şebekede elektrik fazlası olduğunda güçlü pompalar bu yoğun sıvıyı yukarı hareket ettiriyor. Enerji talebi arttığında ise derinlikteki muazzam basınç farkı ve yer çekimi devreye giriyor. Yoğun sıvı hızla Akdeniz'in derinliklerine geri dönerek türbinleri döndürüyor ve yeniden elektrik üretiyor.

LABORATUVARDAN AKDENİZ'İN DERİNLİKLERİNE

Sistemin temel aldığı tersinir hidroelektrik mantığı bir asırdan fazla bir süredir biliniyor. Ancak yeni girişim bu fiziği ilk kez suyun altına taşıyor. Geliştirilen teknoloji ilk olarak Hollanda'daki deniz mühendisliği araştırma merkezi MARIN laboratuvarlarında test edilerek onaylandı.

Şirket, kontrollü ortamın ardından sistemi gerçek dalga, akıntı ve iklim koşullarında denemek üzere İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria kıyılarında, yani Akdeniz'de açık deniz testlerine başladı.

YATIRIMCILARDAN 8 MİLYON DOLARLIK DESTEK ALDI

Business Wire tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, Akdeniz'deki bu ilk sistemi kurmak ve teknolojiyi geliştirmek için 8 milyon dolar yatırım topladı. Test aşaması, ticari ölçekli daha büyük bir ünitenin inşasından önce sistemin kesintisiz çalışabildiğini kanıtlamayı amaçlıyor.

Sistemin verimliliği doğrudan su altındaki devasa su sütununun ağırlığına bağlı kalıyor. Derinlik arttıkça basınç ve depolanan enerji miktarı da katlanarak artıyor. Sizable Energy yetkilileri, bu teknolojinin tüm pillerin yerini almayı hedeflemediğini vurguladı. Uzmanlara göre kimyasal piller kısa vadeli ve hızlı tepkiler için kalırken, bu su altı sistemi büyük hacimli elektriği saatler veya günlerce saklayacak.

AÇIK DENİZ RÜZGARINA DOĞRUDAN BAĞLANTI

Sistem özellikle ana karadan uzak açık deniz rüzgar santralleri için çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Üretilen fazla enerji hiçbir kayba uğramadan doğrudan deniz tabanında depolanacak ve ihtiyaç anında şebekeye verilecek. Ekipmanların derin suya sahip her bölgeye kurulabilmesi sayesinde modül üretimi standart hale getirilebilecek.

Başarılı olması durumunda bu teknoloji, nadir metallere veya devasa kara yapılarına ihtiyaç duymadan Akdeniz tabanını küresel enerji matrisinin görünmez bir parçası yapacak.