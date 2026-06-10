Akdeniz'de ilk kez görüntülendi!

Healthy Seas Vakfı bünyesinde görev yapan gönüllü dalgıçlar, Sicilya Boğazı'nda deniz canlılarını tehdit eden terk edilmiş balıkçı ağlarını temizlemek için yaklaşık 40 metre derinlikteki bir gemi batığına dalmıştı. Görev sırasında aniden bir yetişkin büyük beyaz köpekbalığı belirdi.

Dalgıç Derk Remmers o anı şöyle anlattı:

"Hepimiz biraz şok olduk ve hayran kaldık. Parmaklarım titriyordu, orası kesin. Büyük bir hayvandı ve bunu hiç beklemiyorduk."

Remmers şaşkınlığına rağmen kamerasını çıkararak köpekbalığını sakince yüzerken görüntüledi. Bu kayıt, bir yetişkin büyük beyaz köpekbalığının Akdeniz'de doğal ortamında su altından çekilen ilk görüntüsü oldu.

DAHA ÖNCEKİ KAYITLAR SU YÜZEYİNDEN ÇEKİLMİŞTİ

Bölgede büyük beyaz köpekbalığına dair gözlemler ve bazı video kayıtları daha önce de yapılmıştı. Ancak mevcut az sayıdaki görüntünün tamamı su yüzeyinden kaydedilmişti. Bu karşılaşma, türün doğal yaşam alanında su altından belgelenen ilk vaka olmasıyla bilimsel açıdan ayrı bir önem taşıyor.

Healthy Seas Vakfı karşılaşmaya ait yeni görüntülerin önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını duyurdu. Vakıf bu görüntülerin bilim insanları ve okyanus koruma uzmanları için paha biçilemez değerde olduğunu belirtti.

AKDENİZ'DE YOK OLUŞUN EŞİĞİNDE

Büyük beyaz köpekbalığı (Carcharodon carcharias) Akdeniz'de son derece nadir görülen bir tür haline geldi. Uzmanlar bu dramatik düşüşü aşırı avlanmaya, avlanabilecek türlerin azalmasına ve ağlara kazara yakalanmaya bağlıyor. Healthy Seas Vakfı, türün Akdeniz genelinde bölgesel yok oluş noktasına geldiğini tahmin ediyor.

HAYALET AĞLAR DENİZ YAŞAMINI TEHDİT EDİYOR

Dalgıçların asıl görevi olan hayalet ağ temizliği de deniz ekosistemleri için kritik bir çalışma. Terk edilmiş balıkçı ağları kaplumbağaları, balıkları ve koruma altındaki diğer türleri tuzağa düşürerek deniz yaşamına büyük zarar veriyor. Ghost Diving ve Batık Alanları Belgeleme Derneği ile ortaklaşa yürütülen temizlik operasyonları bu tehdidi azaltmayı hedefliyor.