Ailesini öldürmekle suçlanıyor ama... Ünlü yönetmenin oğlu milyon dolarlık miras için harekete geçti

ABD'de ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın ölümüne ilişkin dava yeni bir boyut kazandı. Çifti öldürmekle suçlanan oğulları Nick Reiner'ın, ailesi tarafından yıllar önce oluşturulan milyonlarca dolarlık miras fonundan pay almak için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerine göre Nick Reiner, toplam değeri 1,5 milyon dolar olan fondan 750 bin dolarlık kısmın kendisine ödenmesini talep etti. Reiner'ın savunma ekibi, söz konusu paranın devam eden dava sürecindeki hukuki masrafların karşılanabilmesi açısından kritik önem taşıdığını savundu.

AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Dosyada yer alan bilgilere göre Reiner, savunmasını yürütmesi için ünlü ceza avukatı Alan Jackson ile anlaşmıştı. Ancak fondaki paraya erişilememesi nedeniyle gerekli ödemelerin yapılamadığı ve Jackson'ın davadan çekildiği belirtildi. Bunun ardından Reiner'ın devlet tarafından görevlendirilen bir avukatla çalışmaya başladığı kaydedildi.

HEYET AVUKATI KARŞI ÇIKIYOR

Söz konusu fonun, cinayetle suçlandığı ebeveynleri Rob Reiner ve eşi Michele Reiner tarafından yıllar önce oluşturulduğu ifade edildi. Fon şartlarına göre Nick Reiner'ın 30 yaşına ulaştığında birikimin yarısını, 35 yaşına geldiğinde ise kalan kısmını alma hakkı bulunuyor.

Şu anda 32 yaşında olan Reiner ise fonu yöneten mütevelli heyetinin başındaki avukat Paul Kanin'in ödemeyi haksız şekilde engellediğini öne sürdü. Kanin'in ise Reiner'ın fonu kontrol edecek yeterliliğe sahip olup olmadığı konusunda endişeleri bulunduğu belirtildi.