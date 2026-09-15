"Ailem Güvende" operasyonları ABD Senatosu'na taşındı! “Küresel Saygı Yasası” çağrısı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ndeki Demokrat senatörler, Türkiye’de “Ailem Güvende” adı altında LGBTİ+ dernekleri ve kişilere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki gösterdi. New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen, Türkiye’de onlarca LGBTİ+ birey ve kuruluşun gözaltına alınması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasından “kaygı duyduğunu” açıkladı.

"İNSAN HAKLARI EVRENSELDİR"

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Demokratlarının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Shaheen Türkiye’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Shaheen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye genelinde onlarca LGBTQ+ birey ve örgütün gözaltına alınması ve hukuki işlem başlatılması karşısında endişeliyim. İnsan hakları evrenseldir. Kongre, bu hakları ihlal edenleri sorumlu tutmak için Küresel Saygı Yasası'nı ele almalı ve kabul etmelidir.”

KÜRESEL SAYGI YASASI GÜNDEMDE

Shaheen’in çağrısında işaret ettiği Küresel Saygı Yasası (Global Respect Act) henüz yürürlüğe girmiş değil. Tasarının Shaheen’in öncülüğünde hazırlanan son Senato versiyonu 26 Haziran 2025’te Senato’ya sunuldu ve ardından Dış İlişkiler Komitesi’ne sevk edildi.

Tasarıya yalnızca Demokratlardan değil, Cumhuriyetçi kanattan da destek geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski’nin yanı sıra Demokrat Senatörler Chris Murphy, Chris Van Hollen ve Cory Booker da tasarıya destek veren isimler arasında yer aldı.

LGBTİ+ HAKLARI İHLALLERİ İÇİN YAPTIRIM ÖNGÖRÜYOR

Küresel Saygı Yasası, ABD dışındaki ülkelerde LGBTİ+ kişilere yönelik ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu veya bu ihlallere iştirak ettiği belirlenen yabancı kişilere karşı yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Tasarı yasalaşırsa ABD yönetimine, bu kapsamda sorumlu tutulan yabancı kişilere yönelik çeşitli yaptırım yetkileri verilecek. Buna göre ABD, söz konusu kişilere vize vermeyebilecek, daha önce verilmiş vizeleri iptal edebilecek ve bu kişilerin ülkeye girişini engelleyebilecek.

Shaheen’in Türkiye’deki operasyonlara ilişkin açıklaması, tasarının henüz yasalaşmadığı bir dönemde geldi.