Aile faciasında korkunç iddia! Anne-babasını öldürdükten sonra görüntüleri paylaşmış

Hollanda'nın Groningen kentinde yaşanan ve ülke genelinde büyük yankı uyandıran çifte cinayet soruşturmasında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Polis, geçen hafta evlerinde yaşamlarını yitirmiş halde bulunan 53 yaşındaki Johan ve Mathilda çiftinin ölümüyle bağlantılı olarak ailenin 15 yaşındaki kızını gözaltına aldı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, çift perşembe günü yaşadıkları evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, evde kapsamlı inceleme başlatırken soruşturma kısa sürede ailenin kızına yöneldi.

FOTOĞRAFLARINI ARKADAŞLARINA GÖNDERMİŞ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler arasında, ailenin golden retriever cinsi köpeğinin de saldırıya uğradığı yer aldı. Köpeğin bıçaklı saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu belirtilirken sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından ortaya atılan bazı iddialar ise kamuoyunda geniş tartışma yarattı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, gözaltındaki genç kızın anne ve babasının cansız bedenlerinin fotoğraflarını çektiği ve bu görüntüleri WhatsApp üzerinden bazı arkadaşlarına gönderdiği öne sürüldü.

YETKİLİLERDEN UYARI

Basına konuşan bir öğrenci, kendisine ulaştırılan görüntülerde anne ve babanın evin zemininde hareketsiz şekilde yattığını gördüğünü iddia etti. Aynı öğrenci, fotoğraflarda yoğun kan izleri ile bir bıçağın da seçilebildiğini söyledi.

Yetkililer ise söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmaması çağrısında bulundu. Polis, görüntülere ulaşan kişilerin bunları yaymak yerine doğrudan güvenlik birimlerine iletmesini istedi.

HAKKINDAKİ İDDİALAR DİKKAT ÇEKTİ

Cinayet soruşturması sürerken yerel medyada genç kızın kişisel yaşamına ilişkin çeşitli iddialar da gündeme geldi. Bazı sınıf arkadaşları, genç kızın zaman zaman kendisini köpek gibi ifade ettiğini, okulda kuyruk ve köpek kulakları taktığını öne sürdü. Aynı öğrenciler, zaman zaman havlama sesleri çıkardığını da iddia etti.

Ancak soruşturmayı yürüten makamlar bu iddialara ilişkin herhangi bir doğrulama yapmadı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek kamuoyunu doğrulanmamış bilgiler konusunda dikkatli olmaya çağırdı.