Ahtapot Paul’den sonra yeni kahinler sahnede! Dünya Kupası için o ülkeyi işaret ettiler

Dünya Kupası geleneğine dönüşen “kahin hayvanlar” geleneği bu kez Almanya’da yeniden sahneye çıktı. Köln Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşan Almanya–Curaçao karşılaşması için sıra dışı bir tahmin yöntemi kullanıldı.

150 bin nüfuslu Curaçao ile oynanacak maç öncesi hazırlanan düzende, farklı ülke bayraklarıyla işaretlenen toplar hayvanların önüne yerleştirildi. Seçim anında orangutan Walter, kendisine sunulan seçenekler arasından Almanya bayrağının bulunduğu kutuyu alarak yuvasına taşıdı.

İZLEYİCİLER ŞAŞKIN

Aynı etkinlikte sahne alan fil Tarak ise tercih sürecinde daha da dikkat çeken bir hamle yaptı. Bayraklarla işaretlenmiş toplar arasında Almanya seçeneğini belirleyen Tarak, topu ezerek güçlü bir galibiyet işareti verdi. Her iki hayvanın da aynı sonucu işaret etmesi, etkinliği izleyenler arasında şaşkınlık yarattı.

GÖZLER MAÇA ÇEVRİLDİ

Futbol dünyasında “kahin hayvanlar” kavramı ise yeni değil. Özellikle 2008 ve 2010 Dünya Kupası dönemlerinde ahtapot Paul, Almanya’nın oynadığı altı maçın tamamını doğru tahmin ederek dünya çapında ün kazanmıştı. O dönem Almanya’nın turnuvayı üçüncü sırada tamamlaması da Paul’ün tahminleriyle sık sık birlikte anılmıştı.

Köln’deki yeni “tahmin seansı”, bu geleneğin modern bir devamı olarak yorumlandı. Tüm gözler şimdi Almanya ile Curaçao arasında oynanacak ve yarın saat 20.00’de başlayacak karşılaşmaya çevrilmiş durumda.