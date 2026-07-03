Ahmed el-Şara Netflix yıldızı kadın oyuncuyu parlamentoya atadı!

Suriye'de geçiş sürecinin siyasi yapılanmasına yönelik önemli adımlardan biri daha atıldı. Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, 210 sandalyeden oluşacak Halk Meclisi'nde doğrudan belirleme yetkisini kullandığı 70 üyeyi kamuoyuna açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın yayımladığı liste, yalnızca siyasi isimlerle değil, farklı meslek gruplarından seçilen kişilerle de dikkat çekti. Listenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise ünlü oyuncu Rozina Lazkani oldu.

OYUNCULUKTAN MİLLETVEKİLLİĞİNE

36 yaşındaki Rozina Lazkani, bugüne kadar herhangi bir siyasi görev ya da kamu yönetimi deneyimi bulunmamasına rağmen Halk Meclisi üyeliğine getirildi. Oyuncunun parlamentoya atanması kısa sürede hem sosyal medyada hem de Suriye kamuoyunda geniş yankı buldu.

2014 yılında televizyon kariyerine başlayan Lazkani, özellikle Netflix'te yayımlanan Al-Hayba dizisindeki performansıyla uluslararası izleyici kitlesinin de tanıdığı isimlerden biri haline geldi. Yaklaşık 690 bin takipçiye sahip Instagram hesabında oyunculuk çalışmalarının yanı sıra ülke gündemine ilişkin görüşlerini de paylaşan Lazkani, yeni göreviyle birlikte siyasi arenaya adım attı.

İLK MESAJINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Milletvekili olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Lazkani, Ahmed el-Şara'nın kendisine duyduğu güven için teşekkür etti.

Yeni görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yürüteceğini belirten oyuncu, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde halkın beklentilerine karşılık verebilmek için çalışacağını ifade etti. Bu görevin hayatındaki en önemli sorumluluklardan biri olduğunu dile getiren Lazkani, vatandaşlara hizmet etmeyi öncelikli hedef olarak gördüğünü vurguladı.

KADIN TEMSİLİ GÜÇLENDİ

Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Mohammad Taha al-Ahmad, oluşturulan listenin Suriye'nin farklı bölgelerini ve çeşitli meslek gruplarını yansıtacak şekilde hazırlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın doğrudan atadığı 70 isim arasında 15 kadın yer alırken, seçim süreci sonunda belirlenen 6 kadın milletvekiliyle birlikte parlamentodaki kadın üye sayısı 21'e yükseldi.