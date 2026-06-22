Afrika'nın en zengini gerçek servetini açıklıyor: Forbes bile eksik hesapladı!

Afrika'nın en zengin insanı Aliko Dangote, "School of Hard Knocks" platformunun kurucusu James Dumoulin ile yaptığı sokak röportajında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Servetinin 38 milyar dolar olarak gösterilmesine itiraz eden Dangote, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu savundu.

"38 milyar dolar değerinde olduğumu söylüyorlar ama şirketlerimizin çoğu henüz listelenmedi. Yakında ortaya çıkacak" dedi.

FORBES 31,6 MİLYAR, BLOOMBERG 35,6 MİLYAR DİYOR

Küresel servet endekslerinin Dangote'yi farklı rakamlara oturtması da tablonun karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Forbes milyarderin net servetini 31,6 milyar dolar, Bloomberg Milyarderler Endeksi ise 35,6 milyar dolar olarak hesaplıyor.

Bu aradaki farkın nedeni ise, Dangote Group'un en değerli varlıklarının henüz borsada işlem görmemesi. Grubun halka açık şirketleri arasında Dangote Cement, Dangote Sugar Refinery ve NASCON Allied Industries bulunuyor. Ancak dünyanın en büyük tek hatlı rafinerisi olan Dangote Petrol Rafinerisi ile gübre üretim tesisleri hala özel şirket statüsünde.

'İLK ÇEYREKTE 10 MİLYAR DOLAR KAZANDIK'

Tek bir yılda kazandığı en yüksek paraya dair soruyu yanıtlayan Dangote, rakamın boyutunu ortaya koyan bir cevap verdi.

"Şey, ilk çeyrekte yaklaşık 10 milyar dolar kazandık" dedi.

AFRİKA TARİHİNİN EN BÜYÜK HALKA ARZI GELİYOR

Dangote'nin halka arz planları da en az servet tartışması kadar dikkat çekiyor. Geçen yıl Ekim ayında S&P Global'e verdiği mülakatta rafinerinin Nijerya Borsası'nda yüzde 5 ile 10 arasında hisseyle listeleneceğini açıklayan Dangote, stratejiyi genişletti.

Yeni plana göre rafineri yalnızca Nijerya değil, Nairobi Menkul Kıymetler Borsası ve potansiyel olarak Londra Borsası'nda da işlem görecek. Tahmini piyasa değeri 25 ile 30 milyar dolar arasında hesaplanan rafinerinin halka arzından 2,5 ile 3 milyar dolar arasında gelir elde edilmesi bekleniyor.