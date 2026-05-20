Afganistan'da yoksulluktan kız çocuklarını satıyorlar!

Afganistan’da yaşanan ağır ekonomik kriz ve gıda yetersizliği, özellikle kırsal bölgelerdeki aileleri geri dönülmesi zor kararlarla karşı karşıya bırakıyor. Yerel kaynaklara ve uluslararası medya raporlarına yansıyan bilgilere göre, bazı yoksul aileler çocuklarını evlilik adı altında başka ailelere vermek zorunda kalıyor.

Ülkede yıllardır süren istikrarsızlık, kuraklık ve uluslararası yardımların azalmasıyla birleşince, birçok hanede temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkânsız hale geldi. Özellikle çocukların beslenme ve sağlık koşullarındaki kötüleşme dikkat çekti.

AÇLIK VE HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORLAR

Bölgede yaşayan 45 yaşındaki Abdul Rashid Azimi, BBC’ye yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki ikiz kızları Rukiye ve Rohila’yı geçim sıkıntısı nedeniyle vermeyi düşündüğünü söyledi. Azimi, günlük iş bulamadığını, eve çoğu zaman eli boş döndüğünü belirterek, “Çocuklarım benden ekmek istiyor ama verecek hiçbir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede yaşayan başka bir baba Saeed Ahmad ise, 5 yaşındaki kızını ciddi sağlık sorunları nedeniyle tedavi ettiremediğini ve bu nedenle bir akrabasıyla yapılan anlaşma sonucunda çocuğunu verdiğini anlattı. BBC’nin aktardığına göre, çocuk için yaklaşık 200 bin Afganî (yaklaşık 150–200 bin TL civarı) değerinde bir anlaşma yapıldı. Bu tutarın bir kısmı çocuğun tedavisi için kullanılırken, kalan kısmının yıllar içinde ödeneceği belirtildi.

Ahmad, “Eğer bu anlaşma olmasaydı çocuğumun tedavisini yapamayacaktım, belki de yaşayamayacaktı” sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

İŞSİZLİK NEDENİYLE AÇLIK ARTIYOR

Bölgede erkeklerin günlerce iş aramak için sokaklarda beklediği, ancak çoğunun eve boş döndüğü ifade edildi. Günlük kazançların çok düşük seviyelerde olması, ailelerin gıda güvenliğini ciddi biçimde tehdit ediyor.

Uzmanlar, Afganistan’da artan yoksulluk, işsizlik ve kuraklığın birleşmesiyle insani krizin daha da derinleştiğini vurgularken, özellikle çocukların en kırılgan grup haline geldiğine dikkat çekti.

ÇOCUK ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Resmi veri eksikliği nedeniyle tablo tam olarak ölçülemese de, yerel kaynaklar bölgede yetersiz beslenme ve çocuk ölümlerinin arttığını bildirildi. BBC’nin sahadan aktardığı gözlemler, bazı köylerde mezarlıklarda çocuk mezarlarının sayısının dikkat çekici şekilde arttığını ortaya koydu. 14 aylık kızını kaybeden Muhammed Haşim, "Çocuğum açlıktan ve ilaçsızlıktan öldü. Bir çocuk hem hasta hem açsa öleceği bellidir" ifadeleriyle yaşadıkları zorluğu gözler önüne serdi.

Afganistan’da yaşanan bu durum, insani krizin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal boyutunun da giderek ağırlaştığını gösteriyor.