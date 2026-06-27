Afganistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Komşu ülkelerde de hissedildi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindu Kush dağlık bölgesi, 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerel saatle meydana gelen şiddetli sarsıntı, ülkenin birçok kentinin yanı sıra komşu Pakistan ve Hindistan'ın kuzeybatı bölgelerinde de hissedildi.

PAKİSTAN VE HİNDİSTAN SALLANDI

Depremin ardından çok sayıda kişi panikle evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Özellikle Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaleti ile İslamabad çevresinde hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde de depremin hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın sismik hareketliliğin yoğun olduğu Hindu Kush bölgesinde bulunduğu belirtildi. Bölge, Hint ve Avrasya tektonik plakalarının çarpışma hattında yer alması nedeniyle sık sık orta ve büyük ölçekli depremlerle karşı karşıya kalıyor.

ARTÇI SARSINTILAR OLABİLİR

Yetkililer, deprem sonrası olası hasar tespit çalışmalarını başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaşımı zor dağlık bölgelerden gelecek bilgilerin ardından depremin bilançosunun netleşmesi bekleniyor. Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, bölge halkına hasar görmüş yapılardan uzak durmaları ve yetkililerin açıklamalarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.