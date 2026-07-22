Ada'da 43 derece alarmı! Güneş altında çalışmak yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan kavurucu sıcaklar nedeniyle çalışma şartlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, 22 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışılması yasaklandı. Alınan bu kritik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

İŞVERENLERE UYARI

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Aşırı sıcaklarda çalışanlarımızın sağlığını korumak önceliğimizdir." ifadesini kullandı. İşçi sağlığının en temel öncelikleri olduğunu belirtterek yaz aylarında etkisini iyice artıran sıcaklıkların çalışanların güvenliği ve sağlığı üzerinde yaratabileceği riskleri en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Hasipoğlu, açık alanda faaliyet gösteren tüm işverenlere seslendi. İşverenlerin çalışma programlarını bu yasaklı saatlere göre güncellemeleri ve personelin sağlığını koruyacak tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde almaları gerektiği hatırlatıldı.

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK

Öte yandan KKTC Meteoroloji Dairesi, Ada genelinde 23-29 Temmuz tarihlerinde beklenen hava durumuyla ilgili tahminlerini paylaştı. Yayımlanan rapora göre, özellikle iç kesimlerde hava sıcaklığının 41 ile 43 derece seviyelerine kadar çıkması öngörülüyor. Sahil şeridinde ise sıcaklıkların periyot boyunca 33 ile 35 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ayrıca rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif veya orta kuvvette, hafta sonuna doğru ise yer yer kuvvetli eseceği bildirildi. (AA)