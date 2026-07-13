AB'nin Kıbrıs temsilcisi kararı tartışma yarattı! KKTC: Kabul etmiyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun "Kıbrıs Özel Temsilcisi" olarak atanmasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımlayarak karara sert itiraz etti. Açıklamada, söz konusu görevlendirmenin "Kıbrıs Türk halkının iradesi hiçe sayılarak gerçekleştirildiği" savunuldu.

Bakanlık, Avrupa Birliği'nin bu adımının Kıbrıs Türk tarafının onayı alınmadan atıldığını belirterek, görevlendirmenin Kıbrıs Türk halkı açısından hiçbir hukuki meşruiyet taşımadığını ve kabul edilemeyeceğini vurguladı. Açıklamada, bu kararın AB'nin Kıbrıs meselesindeki taraflı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

"AB KIBRIS SORUNUNDA GÜVENİLİRLİĞİNİ KAYBETTİ"

KKTC Dışişleri, Avrupa Birliği'nin 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni adanın tamamını temsil ediyormuş gibi tek taraflı şekilde üyeliğe kabul ettiğini hatırlatarak, bu süreçten sonra AB'nin Kıbrıs sorununda tarafsızlığını ve güvenilirliğini kaybettiğini öne sürdü. Açıklamada, AB'nin Rum yönetimiyle birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı oluşturmayı ve fiili durum yaratmayı amaçlayan girişimlerinin başarıya ulaşamayacağı görüşü dile getirildi.

"TÜRK HALKINA KARŞI KISITLAMALAR KALKMALI"

Bakanlık ayrıca, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda yapıcı ve güvenilir bir aktör olmak istiyorsa öncelikle Kıbrıs Türk halkına uygulandığı belirtilen siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki kısıtlamaları kaldırması gerektiğini savundu.

KKTC KABUL ETMEYECEK

Açıklamanın devamında, Avrupa Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavsiyesi doğrultusunda Raffaele Fitto'yu tek taraflı biçimde "Kıbrıs Özel Temsilcisi" olarak görevlendirmesinin Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saydığı belirtilerek, bu adımın "provokatif" olduğu ifade edildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Fitto'nun bu sıfatla Kıbrıs meselesine müdahil olmasının Kıbrıs Türk tarafı açısından kesinlikle kabul edilmeyeceğini yineledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Keçeli açıklamasında "Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, AB'nin iç meselesi olarak değerlendiriyoruz. AB’nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı’nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB’nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada’daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)