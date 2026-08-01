ABD'ye ait bir F-35 daha düştü

San Diego'daki Marine Corps Air Station Miramar'da bir Amerikan F-35B savaş uçağı kazası meydana geldi. Deniz Piyadeleri'nden bir sözcü, olayı doğrulayarak pilotun uçaktan fırladığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ancak pilotun sağlık durumuna ilişkin herhangi bir güncelleme paylaşılmadı.

MİRAMAR ÜSSÜ'NDE KAZA

Kazanın ardından yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PİLOT FIRLATMA SİSTEMİNİ KULLANDI

F-35B'nin tek kişilik bir uçak olduğu ve pilotun başarılı bir şekilde fırlatma sistemini kullanarak uçaktan ayrıldığı belirtildi. Pilotun hastaneye kaldırıldığı ancak durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

UÇAK FİYATI 109 MİLYON DOLAR

Tek bir F-35B uçağının maliyetinin yaklaşık 109 milyon dolar olduğu biliniyor. Kaza sonrası bölgede incelemeler devam ederken, yetkililer olayla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.