ABD'nin milyarlarca dolarlık F-35 sırrı tehlikede! Washington'u Çin korkusu sardı

ABD'nin dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak gösterdiği F-35 programında, Washington'u alarma geçiren yeni bir güvenlik krizi ortaya çıktı. Avustralya'dan ABD'ye bakım amacıyla gönderilen F-35 parçalarını taşıyan bir sevkiyatın Pasifik üzerinde rota değiştirerek Hong Kong'a ulaştığı ve bazı parçaların kaybolduğu bildirildi.

PARÇALARIN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

POLITICO'nun konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, sevkiyatta F-35'in gizlilik kabiliyetleri açısından kritik önem taşıyan bir kokpit kanopisi de bulunuyordu. Sevkiyatın neden Hong Kong'a yönlendirildiği, parçaların şu anda nerede olduğu ve kimlerin erişimine geçtiği ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Gelişme, ABD Kongresi'nde ulusal güvenlik ve savunma alanında çalışan personele yönelik özel bilgilendirmelerin yapılmasına neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkililerinin Kongre çalışanlarını ilk kez haziran ayında konu hakkında bilgilendirdiği, önümüzdeki haftalarda yeni brifinglerin yapılmasının beklendiği aktarıldı.

"PARÇALARIN KAYBOLDUĞU DOĞRULANDI"

Pentagon'a bağlı F-35 Ortak Program Ofisi (JPO), olayın varlığını doğruladı. JPO tarafından yapılan açıklamada, "kullanılamaz durumdaki F-35 Lightning II bileşenlerine ilişkin bir sevkiyat sorunundan haberdar olunduğu" belirtildi.

Yetkililerin ABD makamları ve savunma sanayisi ortaklarıyla birlikte çalıştığı ifade edilirken, yürütülen çalışmanın üç temel amacının parçaların geri alınması, olayın soruşturulması ve benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için yeni güvenlik önlemlerinin oluşturulması olduğu kaydedildi.

ÜRETİCİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Parçaların Lockheed Martin adına hareket eden bir aracı kurum tarafından taşındığı belirtildi.

F-35'in üreticisi Lockheed Martin ise sevkiyatın ayrıntıları hakkında güvenlik gerekçesiyle yorum yapmadı. Şirket, uçak parçalarının taşınmasında ABD mevzuatına uyulduğunu belirterek, "Ekiplerimiz, F-35 programının bütünlüğünü ve müttefik ortaklarımızın güvenliğini sağlamak için her sevkiyatı azami özen ve koruma tedbirleriyle yürütmektedir" açıklamasını yaptı.

EN BÜYÜK ENDİŞE

Olayın Washington açısından hassasiyetini artıran unsur ise sevkiyatta bulunduğu belirtilen F-35 kanopisi oldu.

Kokpitin üzerini kapatan akrilik kubbe şeklindeki kanopi, yalnızca pilotu koruyan sıradan bir uçak parçası değil. F-35'in düşük görünürlük özelliğinin önemli unsurlarından biri olan kanopinin üzerinde, radar dalgalarını emmeye yardımcı olan özel bir kaplama bulunuyor.

Bu kaplama, savaş uçağının düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştıran teknolojinin parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. ABD Hava Kuvvetleri'ne göre söz konusu koruyucu tabaka zaman içerisinde bozulabildiği için F-35 filosundaki bazı kanopilerin bakım veya değişime ihtiyaç duyması gerekiyor.

Bu nedenle parçanın rakip bir ülkenin eline geçmesi halinde, fiziksel bir örnek üzerinden inceleme yapılabileceği ve mevcut teknik bilgilerle karşılaştırma yapılabileceği endişesi gündeme geldi.

PARÇALAR ÇİN'İN ELİNE GEÇMİŞ OLABİLİR Mİ?

Eski Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi personeli ve Kongre Araştırma Servisi askeri havacılık analisti J.J. Gertler de Çin'in F-35 teknolojilerine ulaşmaya yönelik çabalarının bilindiğini belirterek, gerçek bir parçaya erişimin mevcut bilgileri doğrulama veya geliştirme açısından değer sağlayabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı olay hakkında yorum yapmazken, Çin'in Washington Büyükelçiliği de olaydan haberdar olmadığını bildirdi.

HONG KONG ROTASI NEDEN KRİTİK?

Sevkiyatın Hong Kong'a yönelmesi, olayın güvenlik boyutunu daha da büyüttü. Hong Kong, Çin'in özel idari bölgesi statüsünde bulunuyor ve Pekin son yıllarda bölgedeki ulusal güvenlik ve siyasi denetimini önemli ölçüde artırdı.

ABD açısından asıl soru ise parçaların neden normal güzergâhtan çıkarak Hong Kong'a gittiği ve bu süreçte kimlerin erişimine açıldığı oldu.

Özellikle F-35'in Çin'in J-20 gibi gelişmiş savaş uçaklarıyla rekabet açısından ABD savunma planlamasında önemli bir yere sahip olması, olayın Kongre'deki hassasiyetini artırdı.

Nitekim Lockheed Martin, F-35'in yeni nesil hava-hava füzesi AIM-260 ile de entegre edilmesi için ABD Savunma Bakanlığı ile yeni bir üretim anlaşması imzaladı. Reuters'a göre füze özellikle Çin'in J-20'si gibi gelişmiş tehditlere karşı tasarlanıyor.

F-35'İN KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ ALARM VERİYOR

Olayın arka planında F-35 programının son derece karmaşık küresel tedarik sistemi bulunuyor.

F-35 programı yalnızca ABD'deki tesislerden oluşmuyor. İngiltere, Avustralya, Danimarka, Norveç ve Polonya'nın da dahil olduğu uluslararası sistemde çok sayıda bakım, üretim ve lojistik tesisi görev yapıyor.

Avustralya'da F-35'ler için bakım merkezleri bulunmasına rağmen, kanopilerin tamir işlemleri için parçaların ABD'ye gönderilmesi gerekebiliyor.

Programın genel tedarik zincirini Lockheed Martin yönetirken, parçaların taşınmasında ticari nakliye şirketlerinden de yararlanılıyor.

F-35'ler için oluşturulan küresel yedek parça havuzunda bulunan parçalar, uçaklara takılıncaya kadar Savunma Bakanlığı'nın mülkiyetinde kalıyor. Ancak bu parçaların tamamının gerçek zamanlı takibinin Pentagon tarafından yapılmaması, yıllardır ABD denetim kurumlarının eleştirdiği bir konu.

DAHA ÖNCE DE MİLYONLARCA DOLARLIK PARÇA KAYBOLDU

Asıl dikkat çekici nokta ise F-35 parçalarının kaybolmasıyla ilgili problemin yeni olmaması.

ABD Hükümet Hesapverebilirlik Ofisi'nin (GAO) 2023 tarihli raporuna göre, Mayıs 2018'den itibaren tek bir F-35 ana yüklenicisinin kontrolündeki sistemde 1 milyondan fazla yedek parça kayboldu ve bu parçaların toplam değerinin 85 milyon doların üzerinde olduğu belirlendi.

GAO, F-35 Ortak Program Ofisi'nin bu kayıpların yüzde 2'sinden daha azını incelediğini tespit etti. Aynı dönemde 900 binden fazla parçanın, toplamda 66 milyon doların üzerinde değerle, kayıp olarak Pentagon'a bildirilmediği de raporda yer aldı.

GAO ayrıca F-35 yedek parçalarının önemli bölümünün Pentagon'un resmi mülk takip sistemi yerine ana yükleniciler tarafından takip edildiğini belirledi.

Bu durum, Hong Kong'a yönelen son sevkiyatla ilgili soruları daha da artırdı.

F-35 PROGRAMINDA PERFORMANS DA TARTIŞMA KONUSU

F-35 programı yalnızca güvenlik ve lojistik sorunlarla gündemde değil. GAO'nun haziran 2026'da yayımladığı son rapor, uçağın bakım maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğini ve operasyonel performans göstergelerinin gerilediğini ortaya koydu.

Rapora göre F-35 filosunun görev yapabilirlik oranı 2021 mali yılında yüzde 67 iken 2025'te yüzde 44'e düştü. Tüm görevlerini yerine getirebilme oranı ise aynı dönemde yüzde 38'den yüzde 25'e geriledi.

Pentagon bu sorunları gidermek için yeni bir idame stratejisi oluştururken, GAO, 2031'e kadar mevcut planlara ek olarak 13,7 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulacağını aktardı. Kurum ayrıca yedek parça tedarikindeki kapasite sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti.

F-35'in toplam maliyeti de programın en tartışmalı başlıklarından biri. GAO'nun önceki hesaplamalarında, yalnızca ABD'nin F-35 filosunu işletme ve idame ettirme maliyetinin yaşam döngüsü boyunca 1,6 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülmüştü.

Dolayısıyla Hong Kong'a yönelen son sevkiyat, tek başına bir lojistik hatanın ötesinde, dünyanın en pahalı ve en karmaşık savunma programlarından birinde parçaların nasıl takip edildiği ve en hassas teknolojilerin nasıl korunduğu konusunda yeni soruları gündeme getirdi.