ABD’nin kırmızı bültenle aradığı komutan Türkiye’de yakalandı! Hedef listesi ortaya çıktı

ABD’nin “yabancı terör örgütü” listesinde bulunan Irak merkezli Kataib Hizbullah ile bağlantılı olduğu belirtilen Muhammed Bekir Saad Davud el-Saadi’nin Türkiye’de yakalanıp ABD’ye teslim edilmesi, Washington’da geniş yankı uyandırdı.

32 yaşındaki Irak vatandaşı Saadi’nin, Türkiye’de gözaltına alındıktan sonra FBI yetkililerine teslim edildiği ve ardından ABD’ye götürüldüğü açıklandı. Manhattan Federal Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarılan Saadi’nin, dava süreci boyunca tutuklu kalmasına karar verildi.

ABD makamları, Saadi’nin İran bağlantılı milis yapılar adına hareket ettiğini ve özellikle İran savaşı sonrası “misilleme saldırıları” organize etmeye çalıştığını öne sürüyor.

ABD VE AVRUPA'DA SALDIRI PLANI İDDİASI

Mahkeme belgelerine göre Saadi’nin, ABD ve İsrail çıkarlarını hedef alan çok sayıda saldırının planlanması, yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi süreçlerinde rol aldığı iddia edildi.

Savcılık dosyasında, New York City’deki önemli bir sinagogun yanı sıra Kaliforniya’daki Los Angeles ve Arizona’daki Scottsdale kentlerinde bulunan iki Yahudi kurumunun hedef alındığı öne sürüldü.

Yetkililer, Saadi’nin saldırılar için eleman kazanmaya çalıştığını ve bu süreçte kartel üyesi sandığı bir FBI gizli ajanıyla temasa geçtiğini belirtti. İddialara göre Saadi, hedef alınacak noktaların harita ve fotoğraflarını da paylaştı.

ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde ayrıca Saadi’nin 9 Mart’tan itibaren Avrupa’da 18 farklı saldırı girişimi ile Kanada’da ABD ve İsrail bağlantılı iki hedefe yönelik planlamalarda yer aldığı ileri sürüldü.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR AĞIR

Saadi’ye yöneltilen suçlamalar arasında yabancı terör örgütüne maddi destek sağlamak, terör eylemleri için lojistik destek sunmak ve kamuya açık alanların bombalanmasına yönelik girişimler bulunuyor.

Savcılık, Saadi’nin Irak merkezli Kataib Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları’nın hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini savundu.

ABD’li yetkililer ayrıca Saadi’nin, 2020 yılında Bağdat’ta düzenlenen ABD hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile yakın çalıştığını öne sürdü.

AVUKATINDAN "SİYASİ DAVA" ÇIKIŞI

Saadi’nin avukatı Andrew Dalack ise müvekkilinin suçlamaları reddettiğini belirterek davanın “siyasi saiklerle yürütüldüğünü” savundu.

Dalack ayrıca Saadi’nin tek kişilik hücrede tutulduğunu ve uygulanan koşulların “zalimce ve gereksiz” olduğunu söyledi.

ABD’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, operasyonun Amerikan güvenlik kurumlarının yabancı terör örgütlerine yönelik mücadelesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Blanche açıklamasında, Saadi’nin ABD ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılar için başkalarını yönlendirmekle suçlandığını belirterek, Amerikalılar ve Yahudilere yönelik ölümcül saldırı planlarının soruşturulduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin Amerikalılara zarar vermeyi planlayan kişilerin “nerede olursa olsun bulunacağı ve adalet önüne çıkarılacağı” mesajını verdiğini kaydetti.