ABD’nin gizli gündemi ortaya çıktı! Nükleer uçaklar için Avrupa'da yeni adresler aranıyor

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını yeniden şekillendirebilecek yeni bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, NATO'nun mevcut nükleer paylaşım düzenini genişletebilecek alternatifleri değerlendirmeye başladı.

İddialara göre görüşmelerin odağında, hem konvansiyonel mühimmat hem de nükleer silah taşıyabilen "çift kabiliyetli uçaklar" bulunuyor. NATO'nun caydırıcılık stratejisinde önemli bir yere sahip olan bu platformların, halen görev yaptıkları ülkelerin dışında yeni Avrupa üslerinde de konuşlandırılabilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

RUSYA'YA YENİ MESAJ MI?

Kulis bilgilerine göre ABD'li yetkililer, olası yeni konuşlandırmalar konusunda esnek bir yaklaşım sergiliyor. Bu kapsamda özellikle NATO'nun doğu sınırında bulunan ülkelerin öne çıktığı belirtildi. Rusya'ya coğrafi yakınlıkları nedeniyle Polonya ile bazı Baltık ülkelerinin yeni görevler üstlenmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Söz konusu adımın, son yıllarda Avrupa güvenliği konusunda yaşanan tartışmalarla doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilirken Ukrayna savaşı sonrasında NATO'nun doğu kanadında savunma tedbirlerini artırması, bölgedeki askeri dengelerin yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştu.

KARAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Öte yandan Washington ile Avrupalı müttefikler arasında savunma harcamaları konusundaki görüş ayrılıkları da sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimindeki birçok yetkili, Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmaları gerektiğini savunurken, kıtanın güvenliğinin uzun yıllardır büyük ölçüde ABD'nin askeri kapasitesine dayandığını dile getirdi.

NATO bünyesinde çeşitli düzeylerde sürdürülen görüşmelerin henüz nihai bir karara dönüşmediği belirtilirken, olası bir genişleme planının Avrupa'nın güvenlik mimarisinde önemli sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Uzmanlar, böyle bir adımın Rusya ile NATO arasındaki stratejik rekabeti daha da görünür hale getirebileceğine dikkat çekti.