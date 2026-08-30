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ABD'nin alıkoyduğu Maduro'dan aylar sonra ilk görüntü

ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından aylar sonra iki fotoğrafını paylaşarak kamuoyuna mesaj gönderdi.

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ABD'nin alıkoyduğu Maduro'dan aylar sonra ilk görüntü

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen askeri harekatla kaçırılarak ABD'de hapse atılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından iki fotoğrafını paylaşarak mesaj gönderdi.

Maduro cezaevinden paylaştığı mesajda ailesi ve kendisini destekleyenlere seslendi.

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MADURO'DAN AYLAR SONRA İLK GÖRÜNTÜ

X (eski adıyla twitter) sosyal medya hesabından 25 Haziran'da çekilmiş iki fotoğrafını şu ifadelerle paylaştı:

"Bu fotoğrafları, tüm torunlarım, torunlarım, çocuklar, kızlar ve bizi seven tüm soylu insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Bilmenizi istiyorum ki biz dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu, o sevgi ki bize dua olarak, sürekli bir eylem olarak, dayanışma ve gerçek destek olarak ulaşıyor. Her söz için, her jest için, her bereket için sonsuz teşekkürler."

ABD'nin alıkoyduğu Maduro'dan aylar sonra ilk görüntü - Resim : 2
ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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