ABD'nin 168 çocuğu katlettiği okul saldırısında uyarılar görmezden gelinmiş

İran'da 168 çocuğun öldürüldüğü okul saldırısının arkasında istihbarat hatası olduğu iddia edildi. ABD ordusunun eski veri uyarılarını görmezden geldiği ve hedef hatasını ancak saldırı gerçekleştikten sonra fark ettiği öne sürüldü.

CNN'in konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD ordusunda görevli üst düzey komutanlar, İran'daki hedeflere dair istihbaratın oldukça eski olduğuna dair veri tabanı bilgilerini hesaba katmadı. İstihbarat ve askeri yetkililer arasında gönderilen mesajların, yıllar önceki istihbarata dayanan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini içerdiği belirtildi.

"HATAYI GÜNLER İÇİNDE ANLADILAR"

Haberde yer alan kaynaklardan biri, ABD askeri yetkilileri hakkında "Saldırıdan sonra günler içinde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar." ifadesini kullandı. Üst düzey askeri yetkililerin ancak katliamın ardından 'hedef seçiminde hata' yapıldığını fark ettiği öne sürüldü.

OKUL 40 DAKİKA ARAYLA İKİ KEZ VURULDU

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin katledildiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

COOPER'IN KONGRE'DEKİ "AKTİF FÜZE ÜSSÜ" İDDİASI

Saldırının sorumlusu olduğu belirtilen CENTCOM Komutanı Brad Cooper, Kongre'de verdiği ifadede okulun konumuna ilişkin bir iddiada bulunmuştu. Cooper, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları Ordusu füze üssünde bulunduğunu" öne sürmüştü.