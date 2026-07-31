ABD'li senatörün Netanyahu tepkisi gündemde: Resmi görüşmeye şortla katıldı yüzüne bakmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, diplomatik görüşmeler gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya gelen Netanyahu, Demokrat Partili Senatör John Fetterman ile de görüştü.

RESMİ GÖRÜŞMEDE ŞORT VE SPOR AYAKKABI

Fetterman, Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmeye takım elbise yerine şort ve spor ayakkabıyla katılmayı tercih etti. Senatörün bu kıyafet tercihi, diplomatik protokol açısından dikkat çekti.

TELEFONLA İLGİLENDİ, YÜZÜNE BAKMADI

Görüşme sırasında Fetterman'ın Netanyahu konuşurken elindeki telefonla oynaması ve İsrail Başbakanı'nın yüzüne bile bakmaması, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Senatörün bu tavrı, bazı çevrelerce diplomatik nezakete aykırı bulunurken, bazıları tarafından da Fetterman'ın kişisel tarzı olarak yorumlandı.

Görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan anların kısa sürede sosyal medyada yayılması dikkat çekti.