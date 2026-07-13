ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni ortaya çıktı

ABD'de Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, Washington başhekiminin ön otopsi raporuna göre aort yırtılması sonucu öldü. Graham'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 71 yaşındaki senatör cumartesi gecesi Capitol Hill'deki evinde hayatını kaybetti.

GRAHAM CAPITOL HILL'DEKİ EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Graham, Ukrayna ziyaretinden saatler sonra cumartesi gecesi Capitol Hill'deki evinde öldü. Acil servis ekipleri, evinde kalp krizi geçiren Graham'a müdahalede bulunsa da kurtarılamadı. Ölümü, kasım ayında beşinci dönem için aday olacağı seçimden dört ay önce gerçekleşti.

TRUMP: "YORGUNLUK DIŞINDA İYİYDİ, HIZLI BİR SON OLDU"

ABD Başkanı Donald Trump, olaydan kısa süre önce Graham ile görüştüğünü belirterek, "Yorgunluk dışında iyiydi, hızlı bir son olmuş, belki de bu en kötü yol değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Lindsey Graham, dış politika ve ulusal güvenlik konularında öne çıkan bir Cumhuriyetçi Parti üyesiydi. Başkan Trump'ın yakın müttefiki olan Graham, kısa süre önce Ukrayna'yı ziyaret etmişti. 71 yaşındaki senatör, kasım ayındaki seçimlerde beşinci dönem için aday olmayı planlıyordu. İsrail'in Gazze'deki soykırımının da savunucusu olan Graham'ın ölümünün ardından ABD siyasi yelpazesinin her kesiminden taziye mesajları geldi.