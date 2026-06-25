ABD'li büyükelçinin yatı tepkilerin üzerine liman değiştirmek zorunda kaldı

ABD'nin Roma Büyükelçisi Tilman Fertitta'ya ait lüks yat "Boardwalk", İtalya'nın Napoli Limanı'na demirledi. Yaklaşık 77 metre uzunluğundaki yatın limana gelişi, Fertitta'nın daha önce Venedik'te yaşadığı tartışmaların ardından yeniden gündeme geldi.

Fertitta'nın, Venedik'in geleneksel Redentore Festivali kapsamında yatını kentin en önemli noktalarından biri olan San Marco Havzası yakınlarına demirletmek istemesi, çevre örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmişti. Eleştirilerde, büyük yatların tarihi lagün ekosistemine zarar verebileceği ve kentin kültürel dokusunu olumsuz etkileyebileceği savunulmuştu.

Çevreci gruplar, Venedik'te dev kruvaziyer gemileri ve mega yatların yarattığı baskıya uzun süredir dikkat çekerken, Fertitta'nın talebinin de bu tartışmaları yeniden alevlendirdiği belirtiliyor.

Napoli Limanı'na demirleyen "Boardwalk"ın kentte ne kadar süre kalacağına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. Fertitta veya ABD Büyükelçiliği tarafından da konuya ilişkin kamuoyuna herhangi bir değerlendirme yapılmadı.