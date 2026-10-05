ABD'li bakanın Epstein dosyasındaki adını ifşa etmişti: İngiliz bankacı intihar etti

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilişkilerine dair iddiaları gündeme taşıyan eski İngiliz bankacı ve ihbarcı Simon Andriesz, 57 yaşında hayatını kaybetti. Andriesz’in ölümünün intihar sonucu olduğu bildirildi.

Lutnick ile Epstein arasındaki ilişkiye dair belgeleri kamuoyunun gündemine taşıyan eski İngiliz bankacı ve ihbarcı Simon Andriesz, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Andriesz’in ölümünü, ihbarcıların hakları konusunda çalışmalar yürüten Transparency Task Force’un kurucusu Andy Agathangelou doğruladı.

Agathangelou, “Topluluğumuzun değerli bir üyesi olan Simon Andriesz’in geçen hafta hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Andriesz’in ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği bildirildi.

ANDRIESZ E-POSTA YAZIŞMALARINI ORTAYA ÇIKARDI

Andriesz çocuk istismarcısı Epstein'in ABD'li bakan ile ilişkisini ifşa ederek adını tüm dünyaya duyurdu. Andriesz daha önce BBC’ye yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Jeffrey Epstein ile bir iş ilişkisini kamuoyuna açıklamadığını düşündüren belgelere ulaştığını söylemişti.

Andriesz, 2018 tarihli bir e-posta zincirinde Lutnick ile Epstein’ın birlikte yer aldıkları bir girişimin geleceğini görüştüklerini öne sürmüştü.

Konu daha sonra BBC’nin “File on 4 Investigates” programında yayımlanan “The Epstein Files: Lutnick, the Royals and the British Whistleblower” başlıklı bölümde ele alınmıştı.

Programın yayımlanmasından kısa süre sonra Andriesz, Transparency Task Force tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşmuştu.

Andriesz burada, İngiltere’deki düzenleyici kurumların ihbarcılara yaklaşımını eleştirerek, kamuoyuna bilgi vermenin kariyeri, sağlığı ve ailesi üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu anlatmıştı.

Andriesz, finans piyasalarında 35 yılı aşkın süre çalışmıştı. Kamuoyuna bilgi vermenin kendi kariyeri, sağlığı ve ailesi üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu anlatan Andriesz, ihbarcıların korunmasına yönelik mekanizmaların yetersiz olduğunu savunmuştu.,

LUTNİCK, EPSTEİN’IN ADASINI ZİYARET ETTİĞİNİ KABUL ETMİŞTİ

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Şubat 2026’da ABD Senatosunda katıldığı oturumda, 2012 yılında Jeffrey Epstein’ın adasını ziyaret ettiğini kabul etmişti.

Bu açıklama, Lutnick’in daha önce Epstein ile ilişkisini 2005 yılında kestiği yönündeki beyanlarıyla çelişmesi nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Lutnick, ada ziyaretinin ailesiyle birlikte çıktığı bir tatil sırasında gerçekleştiğini ve adada yaklaşık bir saat öğle yemeği yediklerini söylemişti.

Lutnick’in açıklamalarının ardından bazı ABD’li senatörler, Ticaret Bakanı’ndan Epstein ile geçmişteki ilişkilerine ilişkin daha fazla belge ve açıklama talep etmişti.

Andriesz, daha önce Wall Street şirketi BGC Group’ta genel müdür olarak görev yapmıştı. Howard Lutnick ise aynı dönemde şirketin CEO’suydu.